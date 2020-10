Venados se declara listo para el primer juego de la temporada

Mazatlán, Sin.- Luego de un mes de preparación, hoy en punto de las 19:30: horas, Venados de Mazatlán saltará de nueva cuenta al terreno de juego, para abrir la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, frente a los Cañeros de Los Mochis, en el Emilio Ibarra Almada.

El manager de los rojos del puerto, Juan José Pacho se declaró listo para dar inicio a una campaña más estando frente a Venados.

Deportes Venados inicia el camino por la 10

“El equipo esta contentó y ansioso de volver a jugar otra vez beisbol, fueron días muy fuertes que tuvimos de preparación, en todos los aspectos, defensivos y ofensivos y gracias a dios aquí estamos y tenemos todo el equipo completo, afortunadamente solo tuvimos a un contagiado que fue un novato y eso nos ilusiona de como los muchachos se están cuidando”, externó el manager.

A pesar que Venados terminó con el mismo equipo de la temporada pasada, hoy Venados realizó algunos cambios, esto para hacerle frente al pitcheo de Mochis y durante la campaña se estarán moviendo algunas piezas, tanto en el line up, como en el orden al bat.

“Tuvimos que buscar un primer bate, y Chris Roberson nos ayudará con eso, hable con el y esta fuerte y sano, el descanso le sirvió de mucho y el año pasado nos ayudó atrás de line up y vamos adecuar algunos cambios, turnado a Ricky Álvarez con Muñoz y cuando venga Paredes, utilizar Salas como designado”.

Los jugadores se encuentran en la jaula de bateo previo al encuentro. Foto: Cortesía │ Venados de Mazatlán

“Siento que la inclusión de Ricardo Valenzuela le da más fuerza al line up y es algo que me tiene muy tranquilo, ya que en el inter-escuadras vi muy bien al equipo y eso me pone tranquilo, para llegar a los playoffs”, finalizó.

ASÍ SALTAN LOS EQUIPOS PARA EL DUELO INAUGURAL

VENADOS DE MAZATLÁN

JD Chris Roberson, JI Edson García, 1B Carlos Muñoz, JC Anthony Giansanti, BD Ricky Álvarez,3B Issmael Salas, 2B Ramón Ríos, C Ricardo Valenzuela, SS Diego Madero,P Francisco Ríos.

CAÑEROS DE LOS MOCHIS

SS Isaac Rodríguez, JD Josuan Hernández, 2B Esteban Quiroz, JC Eddy Martínez, JI Leandro Castro,3B Rodolfo Amador, BD Saúl Soto, 1B Jesús Arredondo, C Juan Uriarte, P Daniel Duarte.





