Venados podrá más movimientos de cara al inicio de la temporada de la LMP

Venados de Mazatlán tendrá una serie de movimientos antes de iniciar la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, ahora con la inclusión de seis extranjeros para la campaña 2022-2023, será un respiro para la novena roja, el tener mejores hombres y buscar retomar la meta que no se cumplió la temporada pasada.

El Gerente Deportivo, Jesús “Chino” Valdez, tiene un plan para cambiarle la estructura del equipo, principalmente en los extranjeros, que con la incorporación de Félix Pérez, le agregarían más profundidad al equipo.

“Estuve hablando con nuestro coach de Pitcheo Luis Carlos Rivera, quien ha andado por varias partes de ver algunos jugadores y esa información que él tiene compartirla con el club. De momento y aunque pueden pasar muchas cosas es tener tres bateadores y tres lanzadores”.

“Ahorita hemos batallado con los lanzadores mexicanos, pero en el mundo ideal será tener dos abridores extranjeros, un cerrado, Félix Pérez, una tercera base y de repente un outfield de correr y no descartar alguno, porque en algunas ocasiones Randy Romero estuvo fatigado y por eso si me gustaría, para que no tuviera toda la carga con jardinero”, explicó Valdez.

Valdez no descarta el regreso de Anthony Giansanti, al tenerlo como jugador en el Águila de Veracruz, pero sabe de antemano que la carta le pertenece a los Sultanes de Monterrey en invierno.

Jesús Valdez confirmó a Luis Carlos Rivera como coach de pitcheo. Foto: Cortesía | Rieleros de Aguascalientes

PODRÍAN RENOVAR A TODOS LOS EXTRANJEROS

De los extranjeros que estuvieron en Venados la temporada pasada, hay una posibilidad de que ninguno vuelva a enfundarse el jersey de Mazatlán, con el objetivo de refrescar un poco los extranjeros, incluso, el estandarte del equipo en los últimos años, Mitch Lively, no entraría en planes del equipo.

“Una de las cosas que me pidieron los jefes es refrescar a las caras que tenemos. He hablado con Luis Carlos Rivera del caso de Mitch Lively y no ha tenido una buena temporada con Bravos de León. Él (Luis Carlos), habló con Lively y lo nota frustrado y se habló de la palabra retiro, por lo que al final de la temporada pudiera colgar los spikes”, enfatizó.

Otra de las cosas que adelantó Valdez, fueron algunos cambios en el cuerpo técnico, del cual no reveló nombres, ya que en las próximas semanas se dará información por parte del club porteño, que buscarán apoyar al manager Sergio Omar Gastélum con disciplina.