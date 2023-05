Vamos a ir con la lesión día por día: José Urquidy

La lesión de José Urquidy el pasado 30 de abril ante los Phillies de Filadelfia, ha preocupado a Astros de Houston, quienes tienen la baja de Lance McCullers Jr y Luis García, hombres que junto al mazatleco son importantes en la rotación del equipo campeón de la Serie Mundial del 2022.

Urquidy fue colocado en la lista de lesionados durante 15 días, pero el jugador habló al respecto de cómo se siente, y se espera que regrese pronto, ya que es un tema muscular que está haciendo tratado con medicamento, pero el bullpen que logre hacer, definirá su si vuelve antes de lo acordado, o se espera al tiempo recomendado por Astros.

“Todavía no se cuando regrese, estamos llevando esto con calma, vamos día a día, me he sentido bien con unas medicinas que me han dado, pero eso dependerá de cómo me levante, de cómo me sienta y va ser mi decisión para volver", externo el pitcher mazatleco.

El sinaloense se perderá la salida ante los Marineros de Seattle, que estaba para lanzar este sábado, por lo que Astros tendrá que echar mano de sus jugadores de triple A, para cumplir con esos compromisos que le ha dado un dolor de cabeza al manager Dusty Baker, que no ha tenido el mejor inicio de temporada que desea.

Urquidy se ha adaptado a las nuevas reglas del beisbol en Grandes Ligas

Esta temporada los lanzadores tienen como regla hacer cada pitcheo en 15 segundos, una regla que a muchos no le ha gustado, pero Urquidy se ha sabido adaptar y explicó que el tener la presión del tiempo y del bateador no fue la causante de su lesión muscular.

“Llevo una buena rutina y a acerca de eso, mi lesión no fue por el tiempo, solamente fue un pítcheo que hice ahí con un mal movimiento, exageré y creo que eso fue lo hizo que mi músculo se estirara de más. Pero no estoy preocupado por eso, he tenido muy buenas rutinas, pero ese día no sé lo que hice mal”, agregó el porteño.

Ahora Urquidy puede volver al trabajo en la serie ante los Medias Blancas de Chicago o ante los Cachorros, buscando bajar su efectividad, ya que tiene 5.20 y marca de 2-2 en seis salidas con el equipo texano, que se encuentra en el tercer lugar del Oeste de la Liga Americana.