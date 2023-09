Ulises Castillo se llevó el primer lugar en la Clásica Zacapu

Mazatlán, Sin. -Con el alma en la pista, el ciclista sinaloense Ulises Castillo, triunfó en la carrera, Clásica Zacapu, al llevarse el primer lugar, mostrando una gran determinación en el recorrido que se hacen en tierras michoacanas.

El competidor, que representa a Venados Cycling, dejó a Sinaloa en alto por la gran carrera que hizo, enfrentándose a lo mejor del país y del cual reunió 24 equipos, tanto nacionales como algunos extranjeros que corrieron esta tradicional ruta.

Liderar el pelotón le dio el triunfo al sinaloense

Castillo, representante de la escudería porteña, mantuvo una posición privilegiada durante el desarrollo del circuito, con finos ataques en el pelotón, donde contó con el apoyo de su equipo y que le permitió consolidarse entre los primeros puestos.

El evento clásico entre los mejores ciclistas del país llegó a su edición 53, donde Castillo mostró temple y su gran potencia en piernas para conquistar el máximo gallardete para Venados Cycling, con un cierre de fotografía, donde Castillo anunció la corona al cruzar la meta con brazos en alto.

“No me lo esperaba. El plan era ponerme a darle para pasar al colombiano de Petrobike, no sé qué pasó al último momento que me dejaron un hueco, pensé que venía todo el grupo, pero cuando me di cuenta estaba solo”.

“Bueno, pues le entro a paso para llegar un poquito más fresco y me lancé y ya lo había dado todo. Una sorpresa, la verdad que no me lo esperaba, no era el plan ganar yo, pero pasa cuando menos te lo esperas”, compartió el ciclista en entrevista para Play Sports México.

Para saber

Venados Cycling continúa en ascenso en el ciclismo nacional con el reciente triunfo logrado en la Clásica Amando Zacapu 2023, el cual representa un hito en la carrera de Ulises Castillo y en la historia del equipo mazatleco.