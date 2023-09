Ricardo Velázquez hace que su vida sea una carrera de ultradistancia

Mazatlán, Sin. -Originario de la ciudad de Toluca, pero ya un “patasalada” más, el ciclista Ricardo Velázquez Mora ha demostrado tener una mentalidad de guerrero, al ser un deportista nato, con un instinto de supervivencia en las competencias que lo hacen ser un “superhombre”, ya sea corriendo, nadando o arriba de una bicicleta.

El “Pez”, como se le conoce, creció en las alturas del centro de México, pero al tomar la decisión de estudiar Gastronomía, el puerto de Mazatlán le abrió las puertas para desarrollarse profesionalmente y deportivamente.

Fue en el año 2013 cuando Ricardo arribó al puerto, donde se enroló como triatlonista, un deporte de mucha fuerza física y mental. Eso lo atrapó por completo y se quedó a vivir en la “Perla del Pacífico”.

“Desde niño practiqué la natación y me tocó representar a nivel estatal, para después pasar al frontenis, compitiendo en la Olimpiada Estatal Juvenil, hasta que conozco el atletismo y compito en la Universidad Nacional con la Universidad Autónoma de Chapingo, en los 200 y 400 metros, hasta que la vida me trajo a Mazatlán”, relata.

Ricardo Velázquez representó con orgullo a México en París. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Lo que en un principio se convirtió en una estancia de seis meses se convirtió en una de 10 años. Al enamorarse de Mazatlán decidió quedarse y volver a la natación, que fue otra de sus pasiones.

“Una amiga me invitó a participar a nadar en el mar, del cual yo decliné las invitaciones hasta que me animé y entré en la competencia de aguas abiertas, en la categoría de novatos. De ahí me enrolé como profesor de natación”, afirma.

Una de las cosas que también le cambió la vida deportiva fue que en Mazatlán volvió a correr, pero ya a nivel competitivo, preparándose para el Triatlón Pacífico, que lo llevó a elevar cada vez más su exigencia.

“Yo corro un triatlón antes del Pacífico, porque me interesó y lo hice sin saber absolutamente nada, me prestaron una bici que me quedaba pequeña, no sabía ni moverle a los cambios y me aventé, ese triatlón sprint, recorriendo 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. En una hora con 25 minutos, recorrí mi primer triatlón”, comenta.

Al ir teniendo buenos resultados, Ricardo se fue adentrando a distancias cada vez más largas, compitiendo en algunos triatlones en el estado, hasta adentrarse en el medio IronMan, que es una competencia de suma exigencia.

Representa a Sinaloa, en cualquier evento que vaya.Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Cuando recorrí una distancia de 70 kilómetros, que es lo equivalente a medio IronMan, comencé a tomar más la bicicleta, haciendo algunos breverts (carrera de distancia), con 200 kilómetros, porque no me sentía capaz de más, porque tenía meses de haberme iniciado tanto en la carrera, en el ciclismo, como en la natación”, señala.

Su andar en la ultradistancia

En el año 2019 Ricardo tomó la decisión de hacer distancias muy largas, comenzando con maratones, luego con IroMan, en la parte pedestre, hasta conseguir participar en un ultramán en Cozumel.

“Cuando yo decidí hacer el ultramán en Cozumel, yo tuve que demostrar a los organizadores que hacía distancias largas, ya tenía experiencia en natación, por las travesías de 10 kilómetros que hacíamos desde la Costa Marinera hasta Olas Altas y en el ciclismo, pero no en carrera pedestre, pero en el 2022 ya me tocó prepararme para correr por Sinaloa e ir a esa competencia que terminé en el tercer lugar”, explica.

Esa satisfacción de concluir entre los mejores lo llevó a hacer otra “locura”, que fue ya en la bici, al recorrer la competencia París-Brest-París y meterse en los libros de historia al ser el segundo mexicano en hacer este recorrido de más de 1.200 kilómetros.

El año que cambió su vida

Velázquez Mora jamás se dimensionó lo que iba a hacer este reto, comenzando a dar marcas de 200,300,400 y 600 kilómetros, para poder acceder a este evento y contando la fortuna de que Mazatlán es el único lugar de México que da la clasificación para el París-Brest-París.

“Con una mentalidad más fuerte tras realizar el ultramán y una competencia de aguas abiertas, fue como me animé a hacer esta carrera, que se realiza cada 4 años, comenzando a entrenar en diciembre y al haber realizado dos pruebas, le habló a Cris Garrido, presidente de Comité de Ciclismo, y él me dijo que me esperara, a completar las pruebas, pero yo quería comprar los vuelos a París, con la encomienda de clasificar”, comparte.

El mazatleco representó a México en el París-Brest-París. Foto: Cortesía | Ricardo Velázquez

Ya con los vuelos comprados, y con presión de clasificar, el “Pez” logró su meta, completando los brevets de marzo a agosto, que fue en el mes de la competencia.

Al llegar a París, el 20 de agosto de 2023, Ricardo fue muy bien recibido por los franceses, además de tener el reconocimiento al ser el único mexicano entre los más de 6 mil competidores, de 68 países.

“Cuando llegué tuve una sensación muy linda, nunca dimensionamos cómo quieren a nuestro país, y cuando comencé la carrera fue muy duro, porque son carreras de subir, subir, subir, en la ruta y el nivel de ciclismo es muy fuerte, pero yo mismo me motivaba, iba muy preparado mentalmente, porque vas por el camino y te toca atestiguar como algunos compañeros se tiraban al piso y dejaban la bici”, explica.

Durante su trayecto, Ricardo, que en el mayor de los recorridos se fue solo, se encontró un grupo de ciclistas españoles, quienes le reconocieron la resistencia y la capacidad que tuvo, algo que nunca imaginó, ya que cuando era adolescente jamás pensó que el ciclismo de ultradistancia le diera una de las satisfacciones más grandes de su vida.

“Cada que llegaba a los puntos de descanso, los españoles me echaban porras, ánimos, y fue curioso, porque cuando llegué al último punto, faltando 42 kilómetros para terminar, ellos ya no pudieron más y yo seguí con mi camino, con las piernas ya temblorosas y avisando a mi familia y amigos, que ese último punto era dedicado para todos ellos, lo que me dio una motivación más para seguir y completar la dura prueba"

Pide reconocimiento a los atletas

Al ser pocos atletas en el país que practican las ultradistancias, Ricardo alzó la voz por cada uno de ellos, debido a la falta de apoyo que hay para los deportistas como él, además de ser de los pocos que hay en el estado.

Pese a ser de Toluca, el “Pez” representa a Sinaloa en cada una de sus competencias.

Datos

81 horas con 21 minutos realizó los 1,200 kilómetros

3 días y medio duró su recorrido

10 mil metros sobre nivel del mar acumuló