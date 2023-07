Tuve falta de consistencia el día de hoy: Julio Urías 

Julio Urías recibió su sexta derrota de la campaña ante el equipo de los Orioles de Baltimore al caer por el marcador de 8 a 5 sobre los Dodgers de los Ángeles.

El sinaloense mencionó cuáles fueron los errores que tuvo arriba del montículo de los disparos.

Puedes leer: Orioles de Baltimore le pegan a Julio Urías

"La consistencia en el primer inning me dieron un buen respaldo, de mis compañeros, obviamente no pude responder ese respaldo y siento que desde ahí empezaron todas las frustraciones, con mecánica, la consistencia, desde el primer inning mis compañeros me dieron un apoyo tremendo’" comentó el zurdo sinaloense.

" Antes del juego trato de enfocarme en el bullpen, siento que desde el primer inning siempre se tiene que pelear, es lo que me falto salir más agresivo"

Con una sexta derrota de la temporada con una triste presentación de cinco entradas, ocho imparables, apenas dos ponches, par de bases por bolas otorgadas, un home run recibido y ocho carreras limpias permitidas, dejando su porcentaje de carreras limpias en un estrastosférico 5.02, el peor que ha tenido desde el 2017.

El conjunto de los Dodgers de los Ángeles visitarán este viernes al conjunto de los Rangers Texas para jugar la serie de este fin de semana.