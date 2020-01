Tomateros va por la ventaja

Luego de dos cerrados duelos en los que salieron de la mano, los Tomateros de Culiacán y los Cañeros de Los Mochis estarán reanudando la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico en el estadio Emilio Ibarra Almada, a partir de este miércoles.

Fueron dos juegos en los que cada uno mostró sus armas, en el primero fue clave el pitcheo de Manny Barreda, así como el bateo oportuno como el de Sebastián Elizalde, Joey Meneses y el refuerzo de Dariel Alvarez, así como la picardía de Rico Noel que volvió loco al cuadro de los verdes.

En el segundo las cosas fueron diferentes, con un Vidal Nuño que contuvo a la artillería guinda durante seis capítulos y del resto el bul-pen se encargó de sacar el compromiso para viajar a casa con la serie empatada 1-1.

Anthony Vásquez fue sorprendido en la misma primera entrada con un par de rayitas de las cuales Tomateros ya no se pudo recuperar, y aunque no dejaron de luchar al final no les alcanzó para lograr darle la vuelta a la pizarra.

Ahora tocará turno a Manny Bañuelos enfrentar el tercero de la serie frente a Andrés Ávila, en la casa de los Mochis, a partir de las 19:30 horas, en una serie que luce muy pareja, ya los demostraron ambos equipos en los dos primeros cotejos.

EN EL TEODORO MARISCAL

Luego de caer los dos juegos en el estadio de los Yaquis en Ciudad Obregón, los Venados de Mazatlán regresan a casa este miércoles para tratar de retomar el rumbo y seguir vivos en la serie semifinal.

El tercer juego de la serie será un duelo de refuerzos. Venados, urgido del triunfo, enviará a uno de los mejores pítcheres de la Liga, como lo es Juan Pablo Oramas, el denominado “Rey del Ponche”.

Oramas tuvo dos aperturas en estos playoffs, en los juegos 2 y 6 de la serie, dejó unos números totales de 10.2 innings trabajados, permitió ocho hits, tres carreras, con cinco ponches, con una efectividad microscópica de 0.84.

Por otro lado está Dustin Crenshaw quien ha visto acción en cuatro juegos, con una sola apertura. Los números del norteamericano son cinco hits, dos carreras, dos bolas, cinco ponches y un juego salvado, con una efectividad de 3.00.













