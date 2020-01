Fallece Leo Valenzuela, couch de Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sin. - Leo Valenzuela Zavala, quien cumplía las funciones de couch con Tomateros de Culiacán y que ayer estuvo presente en el inicio de la semifinal ante Cañeros de Los Mochis, falleció la tarde de este lunes a causa de un paro cardíaco.

Como pelotero, participó en 14 temporadas dentro de la Liga Mexicana del Pacífico en las que acumuló 763 hits y 120 bases robadas.

Leo Valenzuela nació el 12 de noviembre de 1956 en Ciudad Obregón y fue con Yaquis la organización en la que jugó durante su carrera en los 70’ y 80’, y fue ungido al Salón de La Fama de dicho equipo el 6 de diciembre de 2012.

Con motivo de su intervención en ese homenaje en su tierra natal, expresó: “Pero más que nada muchas gracias a mi familia, que siempre me apoyó, a pesar de lo difícil que es dejar en casa a la familia para seguir el sueño de uno, el ser beisbolista, ellos me apoyaban porque me veían lo feliz que era verme con el uniforme de pelotero, muchas gracias por su apoyo”.





Leo logró transformar sus grandes habilidades en el terreno, hasta convertirlas en maravillosas enseñanzas y su legado fue enseñarle a los demás cómo ser mejores en el terreno de juego.

Llegó como coach a los guindas hacia finales del siglo anterior y durante ese tiempo pudo participar en la construcción de una gran época ganadora para el equipo.

Le tocó ser parte del campeonato de la temporada 2001-2002, ciclo que se selló con el inolvidable título en la Serie del Caribe de Caracas, Venezuela; dos años más tarde, en la novena corona en la historia guinda, tras vencer a los Yaquis de Ciudad Obregón en cinco juegos.

Una de las grandes virtudes de Leo Valenzuela fue su humildad tanto dentro como fuera del terreno de juego y que lo hizo más grande como persona.

El Club de Beisbol Tomateros de Culiacán lamentó el fallecimiento de Leo Valenzuela a través de un comunicado.









