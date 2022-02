Sergio Rubio: de goleador a portero

Mazatlán, Sin.-Muchos futbolistas sinaloenses han buscado el sueño de estar en la Primera División Mexicana, deslumbrar con un equipo, pero pocos han sido los afortunados de defender los colores de un equipo de su estado natal, como Sergio Rubio lo ha logrado.

El futbol llegó a su vida desde niño, viendo desfilar a chicos y grandes en una cancha de tierra de su pueblo natal, Coyotitán, Sinaloa, que desprende del municipio de San Ignacio; y pese a ser cuna de grandes músicos, él se perfiló para el balompié.

El camino que ha enfrentado no ha sido sencillo. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“Coyotitán es un pueblo chiquito, muchos pasaban tiempo ahí en la cancha y era el pasatiempo, no había nada que hacer y te ibas al estadio, ahí empecé en la tierra con mis amigos, hasta que me invitaron a un torneo en La Cruz de Elota”, recuerda.

“La verdad, al principio siempre me gustó ser delantero y no era alguien que metiera muchos goles, pero yo me acuerdo que en ese momento teníamos un portero que era muy malito y me acuerdo que perdíamos por él y le dije al profe que quería jugar de portero y medio tiempo me lo aventaba de delantero y otro de portero, como Jorge Campos”, recuerda.

Ese torneo de invitación que recibió Sergio Daniel le cambió por completo la vida, ya que sería el grupo Pachuca el interesado en él y fue ahí mismo en La Cruz donde comenzó a desarrollar su futbol de una manera más profesional.

“Estando jugando con el equipo de La Cruz, fui a un torneo a Guadalajara, y ahí me visorea Mineros de Zacatecas, para jugar en la Sub-13 y yo me voy a jugar a Mineros y fue como comencé a jugar de manera profesional, ya estando registrado, pero me regreso a mi tierra”.

Sin duda, el estar lejos de casa cuando eres menor de edad y comienzas el andar en el profesionalismo es duro y Sergio lo vivió, por lo que tuvo que volver a La Cruz, para jugar de nueva cuenta de forma amateur.

En ese lapso le fue tomando un poco de cariño a la música, tocando la trompeta, ya que en su pueblo había una escuela de música por las tardes y le dio el gusanito por perfilarse por ese lado.

La seguridad bajo los tres palos, es el sello que le caracteriza al portero. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“Tenía familiares que eran músicos, mis vecinos y amigos, pero si me dio por aprender a tocar la trompeta y sí me gustaba mucho, pero no me centraba al cien por ciento, muchas veces faltaba a las clases para irme a jugar futbol, eso fue cuando estaba en primero de secundaria”.

Mineros lo buscó para que se enfilara de nuevo, volviendo al cuadro zacatecano, para después pasar por Tigres, donde estuvo dos años y medio, compartiendo equipo con Manuel Aguilar, un defensor sinaloense con el que estuvo jugando desde niño.

“Con Manuel ya había estado jugando, los dos salimos igual, estuvimos juntos en Zacatecas jugamos cuarta y quinta, pero cuando decido ir a Tigres, él se queda, pero luego me cae a Monterrey y ahí estuvimos juntos”.

EN BÚSQUEDA DE DEBUTAR EN PRIMERA

Luego de estar en Tigres, Sergio fue llamado a Mazatlán FC, donde ha estado portereando entre la Sub-18 y Sub-20, dándole un aprendizaje muy grande, pero sabe que a sus 18 años, es complicado el camino.

“El candado se hace más difícil, siempre hay más exigencia, porque estas en categorías donde están mejor preparados, te toca estar con jugadores que han estado en Primera y siento es eso, que cada vez hay más competencia”.

Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Rubio, le ha sabido sacar provecho a dos porteros que son referentes de la Liga MX, como Nahuel Guzmán y Nicolás Vikonis, ambos con mucha experiencia en futbol internacional y en México, siendo hasta campeones.

“A los dos los admiro mucho, de Nahuel me gusta su personalidad y logré aprender eso de él, además de la disposición de hacer las cosas, con Nico es muy relajado pero transmite esa seguridad que tiene bajo los tres palos”, enfatizó.

Sergio ha encontrado con Mazatlán FC, esa seguridad y comodidad en el mismo, aprovechando cada minuto de juego, ya que el objetivo es ese, estar en primera, pero apoyar al equipo en lograr algo importante.

La campaña pasada, los morados se metieron por primera vez en su historia a Liguilla, siendo Rubio artífice de esa hazaña, la cual quiere volver a repetir. “Sentí muy bonito estar por primera vez disputando la Liguilla, me tocó estar en Sub-18 y dos jornadas antes de terminar el torneo ya estábamos clasificados. Pero siempre con el mismo objetivo: estar dentro de los primeros ocho”.

PARA SABER

El jugador que admira dentro del futbol es al portero alemán Manuel Neuer

EQUIPOS DE LIGA MX DONDE HA MILITADO

Tigres del 2018 al 2021

Mazatlán FC 2021-Presente













Lee más aquí ⬇

Deportes Belkis Escalante se afianza con el Mazatlán Femenil

Deportes Nicolás Benedetti, el nuevo referente de los Cañoneros