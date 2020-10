Sebastián Díaz, de camino al estrellato

Mazatlán, Sin.- Desde el 2016, Sebastián Díaz, un joven “utility” en el beisbol, ha venido picando piedra con los Venados de Mazatlán, siendo este año su temporada de debut con el equipo rojo, sueño que cumplió el pasado viernes 23 de octubre.

Díaz viene de una familia beisbolera, pues desde muy chico comenzó a jugar en los campos del Club Deportivo Muralla, donde gran parte de su carrera la hizo ahí, vistiendo los colores de los cubos.

Su padre fue el que le inculcó el amor por este deporte, ya que su abuelo y sus tíos, al igual que su progenitor, han jugado el beisbol en el pueblo del Walamo, Sinaloa, tierra de donde es originara la familia Díaz.

“Uno de los culpables, si se podría decir así, es mi papá, él llevó al beisbol desde los 3 años y medio, comenzando en la Liga Muralla, ahí prácticamente me formé, desde la categoría infantil, hasta la juvenil superior”.

Su agilidad por los senderos y su buen brazo lo llevaron a participar en torneos muy importantes para él, ya que con orgullo lo dice, le tocó representar a México en un Mundial a los 17 años, ganando un torneo en la ciudad de Guadalajara.

“Gracias Dios nos tocó representar dos veces a México en un Mundial de Beisbol, el primero fue en Indiana y el segundo en Santa Clara, California, ese torneo lo recuerdo muy bien, porque el pase al Mundial lo ganamos aquí en Mazatlán, cuando jugaba en la Juvenil Superior”, recuerda.

Díaz vive el beisbol al máximo, ya que por sus cualidades lo han ido rotando posición por posición, siendo un hombre que no le teme el jugar la tercera, o el short stop y al mismo tiempo jugar en los jardines.

Foto: Cortesía │Venados de Mazatlán y Sebastián Díaz

“Toda mi vida he jugado de utility, comencé jugando las paradas cortas, en segunda y gracias a Dios se me ha dado esa cualidad y no le tengo miedo a las posiciones que me ponga el manejador”.

Sebastián no se ha cansado de picar piedra, ya que desde el 2016, que lo firmó la organización de Venados de Mazatlán, el porteño ha estado en cada pretemporada desde esa fecha para acá y con 21 años, el 2020, le cambio la suerte al ser llamado al primer equipo.

“La verdad, sí ha sido un proceso muy difícil, muy duro, permanecer en un equipo de este nivel, pero cada pretemporada que estuve me sirvió para seguir creciendo y seguir madurando y ahora las cosas se han dado”.

En la pretemporada del inicio de la temporada 2020-2021, uno de los hombres que más fue constantes en cuestión de trabajo fue Sebastián Díaz, que al principio no se la creía de estar en el roster final.

“Esa noticia no me la esperaba, sabía que hice un buen trabajo en la pretemporada y me habló Jesús Valdez y me dice que iba a empezar en el equipo y que me había visto muy bien en pretemporada, la verdad no me la creía, le doy gracias a Pacho, al Chino Valdez, por la oportunidad”.

El joven de 21 años ya tiene experiencia en el profesionalismo. Foto: Cortesía │Venados de Mazatlán y Sebastián Díaz

SU DEBUT EN LMP

Díaz tuvo la oportunidad de debutar contra el acérrimo rival, Culiacán, en la “Guerra Civil”, siendo uno de los hombres que fue a la esquina caliente, en la tercera base, esto, tras una lesión del veterano Issmael Salas, que no estuvo en esa serie.

“Imagínate, un equipo como Culiacán, es uno de los favoritos y el jugar contra ellos es un honor, sentí un poquito de presión, pero por eso estamos aquí y nos fajamos para estar a la altura de las circunstancias”:

“Ese día estuve pensando mucho en el rival, el cómo son sus jugadores, estuve pregúntale a mis compañeros cómo batean, para que ese no tuviera ningún error y así fue”, destacó el joven de 21 años.

El tener en su momento a veteranos de gran trayectoria, como Issmael Salas y Chris Roberson, le ha ayudado el crecer al joven porteño, ya que sabe que el escuchar a las voces de la experiencia pueden hacerlo creer aún más.

Díaz ya se sabe lo que es estar en un terreno de Liga Mexicana del Pacífico, pero aun anhela de que su gente lo pueda ver en el Teodoro Mariscal y bateando en su casa, el puerto de Mazatlán.

Díaz fue el séptimo venado en debutar esta campaña.

Díaz jugó profesionalmente por primera vez en la Liga Invernal de Béisbol Nayarita, con el equipo de Tecuala y después lo haría en la Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua con los Soles de Ojinaga, además de pertenecer a los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Beisbol









