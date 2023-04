Se siente bien volver a ganar otra vez: Julio Urías 

Julio Urías consiguió su tercera victoria consecutiva en el beisbol de las Grandes Ligas cuando los Dodgers de Los Angeles se enfrentó al equipo de San Francisco, duelo que concluyó por el marcador de 9 a 1.

Donde el de la Higuerita, Sinaloa, solamente trabajó por seis innings en donde recetó ocho ponches, recibió un home run y una carrera.

En donde con esta victoria, el equipo de los Dodgers se coloca con una marca de 6-5 teniendo a un par arriba a San Diego Padres (6-5) y Arizona Diamondbacks (6-4) en la División Oeste de la Liga Nacional.

‘’Se siente bien volver otra vez a la victoria en el bullpen lo sentía que iba a hacer un buen pitcheo esta noche y lució bastante bien’’ mencionó el zurdo el sinaloense.

También habló sobre la importancia de tener una buena salida y sobre lo que pasó en Arizona hace tres días.

‘’Se necesitaba, me siento bien, pero siento que me quedo corto, siento que fueron muchos pitcheos, tratar de cortar un poco eso para ver si pudiera alcanzar un inning más, yo sé que el bullpen ha trabajado mucho, pero siento que me ayudaron bastante con ese inning y agradecerles por eso’’ concluyó.