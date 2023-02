Rosa María Guerrero enfocada en sus competencias del 2023

Mazatlán, Sin.- La medallista de bronce en Tokio 2020+1, Rosa María Guerrero, está preparándose para lo que será su calendario 2023, enfocada en los próximos Juegos Paralímpicos del siguiente año, ya que estas competencias serán vitales para su clasificación.

Guerrero Cazarez, se encuentra en estos momentos haciendo campamento, en el Centro Paralímpico Mexicano, para prepararse en sus competencias internacionales de este año, buscando siempre aspirar a lo grande.

“Arranco con el pie derecho, con un entrenamiento ya planificado para cada uno de nosotros, entonces nos toca trabajar fuerte porque vienen competencias muy importantes para nosotros como es el Campeonato Mundial y cerrando el año los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023”, compartió la mazatleca para la CONADE.

Va por su tercer campeonato del mundo

Rosa María, sabe que estas competencias son importantes para su carrera, además de que será su tercera participación, luego de debutar en Londres 2017 y en el 2019 en Dubai, que le otorgó el pase a los Paralímpicos y esta vez, buscará repetir la historia en lanzamiento de bala F55.

“Para mí sería el tercer Campeonato Mundial (París 2023), el pasado fue en Dubai, me quedé en cuarto lugar por unos pocos centímetros, cerca de la medalla de bronce; pero en esta ocasión vengo superpreparada y al triple de disciplinada, no me gusta hablar de mis expectativas, me gusta que mis resultados en las competencias hablen por mí”.

Rosa María Guerrero se dice preparada y enfocada para los nuevos retos. Foto: Cortesía | Emmanuel Rosales

Bajo la supervisión de su entrenador Iván Rodríguez, Guerrero, ya se está programando para el mundial, que sería en París, sede de los próximos Juegos Paralímpicos, el cual inicia el próximo 17 de para los Juegos Parapanamericanos pactados para llevarse a cabo del 17 al 26 de noviembre, en Chile.

“Concentrada siempre, me considero una persona muy disciplinada, me gusta dar más de lo que me exigen, soy el doble de exigente conmigo misma, entonces física y mentalmente voy fría, bien preparada, enfocada, visualizada y con la mentalidad en alto de que va a ser un año exitoso y muy productivo”, compartió.