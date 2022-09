Rompen lazos cerveza Pacífico y Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El presidente del Club de Beisbol Venados de Mazatlán, Ismael Barros Cebreros, confirmó la salida de la Cervecería del Pacifico del Estadio Teodoro Mariscal a partir de la siguiente temporada de la Liga Mexicana del Pacifico.

Comentó que fueron 77 años de trabajar con esta marca cervecera y que fue su decisión salirse no solo de Mazatlán, sino de las otras plazas que participan en la Liga Mexicana del Pacífico.

También puedes leer: José Marrujo espera tener más protagonismo con Venados

Aseguró que fue el grupo cervecero quien terminó con el contrato y dijo estar agradecido por siempre apoyarlos en todo momento y acompañarlos a lo largo de los años.

“Agradecidos siempre con ellos por todos los apoyos que siempre nos dieron y a la fecha les sigo agradeciendo, sin cambios de prioridades y cambios de tiempo, ellos eligen salirse del beisbol, como ustedes lo ven en toda la liga, ya prácticamente los 10 equipos están trabajando con otra cervecera”, dijo.

Impacto negativo

Comentó que grupo Tecate empieza a instalarse en los estadios, pero negó que esto vaya a tener un impacto negativo en la asistencia de aficionados a los partidos, ya que si bien la venta de cerveza y el consumo es opcional, no debería influir en que una marca de cerveza esté o no para que haya una buena asistencia, lo cual, sería preocupante.

“Yo creo que la gente que va al estadio va a ver el beisbol y tiene la opción de tomar o no tomar cerveza, yo creo que sería preocupante que fuera una cerveza la que dijera si voy o no a un estadio, es como los restaurantes que cambian de cerveza y pues no dependen de eso”, concluyó.