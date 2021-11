Robinson Cancel, llega a Venados

Mazatlán, Sin.- El puertorriqueño Robinson Cancel, quien en días recientes fue liberado de su cargo como Manager de Los Cañeros de Los Mochis, arriba al puerto de Mazatlán, para ser el nuevo coach de bateo, uniendo fuerzas con Héctor Páez.

Tal parece que la directiva de los Venados, necesitan agregarle profundidad a su bateo, ya que el equipo ha sufrido de este mal, desde que comenzó la campaña y sería el mismo Eddie Díaz, manager del equipo, quien pidió al boricua.

Actualmente, Mazatlán, se encuentra bateado para .457 y no han podido batear arriba de .500, por lo que con la llegada de Cancel, podrían erradicar este “mal”, que ha afectado a varios jugadores, como Isaac Paredes, quien apenas ha ido despertando.

En la carrera de Cancel en la Liga Mexicana del Pacífico, ha dirigido a los Tomateros de Culiacán, quién fungió como su manejador en noviembre del 2018, luego de ser coach de Lorenzo Bundy, cuando dirigió a los guindas.

La suerte como timonel, no le ha favorecido, pues llegó a los Cañeros de Los Mochis en diciembre del 2020, donde no pudo levantar al equipo y esta nueva campaña, las cosas no cambiaron para los verdes.

Pues para la vuelta de la temporada 2021, Cañeros terminó en el último lugar del standing general con apenas nueve triunfos, lo que ocasionó su despido, además de que dirigió en total 57 juegos dejando marca de 19 ganados y 38 perdidos.

EQUIPOS QUE HA DIRIGIDO EN LA LMP

Tomateros de Culiacán

Cañeros de Los Mochis

PARA SABER

Esta será su tercera franela en la Liga Mexicana del Pacífico, todas ellas con equipos sinaloenses.









