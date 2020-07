Ricardo Valenzuela regresa renovado

Mazatlán, Sin.- En la actualidad, el equipo de Venados de Mazatlán se ha caracterizado por tener grandes y muy buenos receptores. Posición que se ha convertido en un icono en la novena roja, pues atrás del plato han estado hombres como Miguel Ojeda, Héctor Páez, Gilberto Galavís y Sebastián Valle.

Sin duda, el presente y el futuro de esa posición están en un joven de 29 años llamado Ricardo Valenzuela. Nacido en Hermosillo Sonora y pieza clave de los poderosos Yaquis de Ciudad Obregón, hoy regresa a la organización porteña, para hacer historia y ganar títulos.

“Estoy contento y agradecido con la directiva, de volverme a llevar a Mazatlán, es la organización a la que pertenezco y venimos con la fuerza de ser campeones y hacer historia con el club” menciona.

El de Hermosillo dejará el 110 en cada juego para defender los colores de Venados. Foto: Cortesía │ LMP

Valenzuela ve este regreso como una revancha personal, debido a que cuando el estaba en Venados, no hubo una oportunidad de demostrar de lo que está hecho, tanto defensivamente como ofensivamente con el bate.

“Cuando yo estuve en Venados, prácticamente tomé 20 turnos y no hubo esa oportunidad de demostrar lo que he hecho con Diablos en el Verano y Yaquis las últimas campañas, además que no he dejado de trabajar seguimos preparándonos a pesar de estar parados por la pandemia”

“Uno de mis objetivos, es quedar campeones, ya que ellos estuvieron muy cerca de serlo y espero estar en la Serie del Caribe con Venados y devolverle algo a esa afición que tanto la merece”

Ricardo, es uno de los mejores receptores de México y el no jugar la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol le afecta tanto como a él y sus compañeros debido que jamás habían pasado tanto tiempo sin jugar.

“Va ser difícil volver a tomar nuestras rutinas, jamás habíamos dejado de jugar tanto tiempo, va ser complicado adecuarnos a los pitchers a la velocidad de juego y espero que en la pretemporada tomemos ritmo y lo importante es que llegues físicamente a los entrenamientos y con eso será mucho más sencillo tomar el ritmo” destacó.

Ahora tras el anuncio de la Liga que solo se jugaran con peloteros mexicanos, el receptor destacó el maravilloso cuerpo de pitcheo que tiene Venados, entre los que destacan, Édgar Torres, Francisco Ríos y José Urquidy, que se pueda incorporar a los rojos esta campaña que viene.

“Sin duda mi tarea es conocerlos, es un pitcheo muy joven y muy bueno, tenemos la mejor rotación mexicana y para mi fortuna ya he jugado con Édgar Torres al cual le he catchado más tiempo y mi tarea tener una buena comunicación para tener los mejores resultados posibles”.

¿Presión por la Serie del Caribe en Mazatlán?

Ricardo Valenzuela, fue uno de los refuerzos de México en la Serie del Caribe en Puerto Rico 2020, teniendo muy buenas actuaciones con la novena azteca y que ahora el Clásico Caribeño será en casa, el de Hermosillo comenzó a sentir la presión para decir presente, pero lo quiere hacer con Venados.

“Si tengo presión, claro, pero quiero darle este campeonato y una alegría más a la afición mazatleca, tenemos una buena base mexicana y el pitcheo es una de las mejores, me sorprende todo ese nivel que hay en el pitcheo”

“Luego tener un Grandes Ligas, como Urquidy en la lista de abridores es algo maravilloso, tuve la oportunidad de catcharle en un juego en Hermosillo y es una maravilla y es lo mejor que el equipo tiene como arma”.

Ricardo está impaciente de volver al puerto y asegura que dejará todo por el equipo, dando el 110% de su capacidad para lograr el objetivo que es el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico y porque no, el titulo Caribeño.





























