Reconocerán la trayectoria en el tenis de Olga Arévalo

Mazatlán, Sin.- Con una carrera intachable y una gran formadora de nuevas generaciones, la tenista mazatleca Olga Arévalo, será la homenajeada del Torneo de Tenis “Bajo Techo 2022”, el cual se llevará en las instalaciones del colegio Montfort del 18 al 27de agosto.

Arévalo Sánchez, también es una de las tenistas infaltables de este tipo de torneos, siendo también ganadora de varios en su andar por las canchas de arcilla y tierra, donde ha deleitado con sus movimientos de raqueta.

“La verdad es algo que no me esperaba, me cayó de sorpresa este homenaje y muy agradecida con todos por el reconocimiento que le hacen a mi trayectoria”, expresó la experimentada tenista, quien también será parte de los jugadores a vencer.

Olga se ha ganado a pulso este reconocimiento, ya que ella le ha dado su vida al tenis, teniendo algunos paso por el softbol, demostrando la calidad que tiene como deportista, pero más como formadora, algo que ha hecho durante muchos años y que aún sigue disfrutando hacer.

Continúa la tradición

Este torneo ha comenzado a tener fuerza, sobre todo en los últimos años, ya que se ha vuelto casi obligatorio el llevarlo a cabo, más en épocas veraniegas, donde la lluvia también es el enemigo número uno del tenis.

Los competidores en su mayoría serán del puerto, por lo que se espera la participación de las categorías de dobles y singles, esta última muy reconocida por el talento que se puede ver en cada uno de sus encuentros, que tienden a ser de alarido.

Dentro de las ramas que participarán están: la Singles “A” Varonil, Dobles “B-C”, “D” Femenil, Dobles “C” Varonil, Dobles “B-C” Femenil, Singles Novatas, Dobles 60 y más y Dobles “D” Varonil.

Para saber

El último torneo se realizó en el 2021, en el mes de marzo