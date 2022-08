Reconocen al histórico entrenador Salvador González

Mazatlán, Sin.- Con más de 100 competidores y con una emotiva ceremonia, inició el primer festival de voleibol, que se lleva a cabo en honor al histórico entrenador Salvador González, quien fue homenajeado por su trayectoria, ante participantes de todo el estado.

Hablar de “Chava” González, es recordar esos procesos a Juegos Olímpicos que se vivieron, cuando estuvo al mando de la Selección Mexicana de Voleibol de Playa, clasificando a los equipos aztecas, a Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Rio 2016 y Tokio 2020+1.

"Chava tiene una gran historia, como jugador, como entrenador, pero más como el gran formador que es. No he visto alumno suyo que no le tenga un especial cariño y que siempre esté al pendiente, él ha formado aquí (en el voleibol) una gran familia, muchas felicidades por este merecido reconocimiento", dijo Fabiola Verde, quien en su momento fue su alumna y hoy es directora del IMDEM.

Luego de las palabras de Faby Verde, González Arreola, se dijo contento por todo lo que ha logrado como entrenador y más que ver muchas generaciones que salieron de la arena del puerto, bajo sus órdenes, siendo México un invitado recurrente a los eventos internacionales de Voleibol.

"Lo que he logrado, lo he logrado por los jugadores, yo solamente soy un formador de jóvenes que se integran a la sociedad por medio del deporte. Les agradezco mucho este detalle y el estar aquí en este homenaje", relató Salvador, tras recibir su placa de homenajeado.

El festival

Desde el jueves, los equipos participantes se encaminaron a la acción, teniendo como sede principal, el Centro Deportivo Benito Juárez, de los cuales participan 10 equipos provenientes de Ahome, El Fuerte, Culiacán, Guasave y Mazatlán y el cual terminará el domingo.