Salvador González será homenajeado con un Festival de Voleibol

Con una trayectoria intachable dentro del voleibol, el entrenador mazatleco, Salvador “Chava” González, será homenajeado dentro del primer Festival de Voleibol, que se realizará en el puerto del 5 al 7 de agosto, en diferentes sedes.

Aunque González es más conocido por practicar y formar voleibolistas de playa, el Torneo, será de sala, de los cuales al menos hay nueve equipos confirmados, de los municipios, de Culiacán, Navolato, Ahome y por su puesto Mazatlán.

También puedes leer: Voleibolistas sinaloenses obtienen el pase a los Juegos Nacionales

“Este un homenaje, que le estamos haciendo a Salvador, porque sabemos del arduo trabajo que han hecho durante estos 25 años, se dice fácil, entrenador y jugador olímpico, pero no sabemos que hay detrás de ese esfuerzo y los años de dedicación, que tiene”, comentó Rodolfo Anguiano, quien es encargado del evento.

González agradeció el gesto por el homenaje

Sin duda, Salvador ha hablado más con su trabajo, porque el mismo lo ha dicho, no es hombre de reflectores, pero agradeció que el homenaje sea hacia su persona y que el gremio voleibolero, se encargue de esto.

Salvador González se dijo feliz por recibir este homenaje. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Agradezco a todos por el reconocimiento que me están haciendo, estuve jugando desde el 77 al 95 y de ahí en adelante entrenado, es algo que me gusta hacer, que me divierto, el voleibol es algo que yo vivo 24/7”, expresó González.

El torneo

Este festival, será corto con tres días de competencia, teniendo como sedes, la Unidad Deportiva Benito Juárez, el Instituto Cultural de Occidente, Colegio Cervantes y la cancha de la Martiano Carvajal.

Las categorías que estarán participando, son desde Máster, que son nacidos del 95 o antes, Golden, nacidas entre 1973 a 1982 y la Platino, de 1963 a 1972.

Para saber

Voleibolistas como Hilda Gaxiola y Zaira Orellana estarán presentes en el torneo.