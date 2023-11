Randy Romero se siente orgulloso por lo logrado en los Panamericanos

Mazatlán, Sin. -A sus 24 años de edad, Randy Romero ha comenzado a ser un referente no solo de Venados de Mazatlán en el Liga Mexicana del Pacífico, sino, también lo está haciendo en planos internacionales, vistiendo la franela de México.

Romero, fue uno de los peloteros mexicanos que obtuvo el bronce en los Panamericanos de Chile 2023, y también ganó oro en los Centroamericanos, convirtiéndose en uno de los jóvenes con mayor proyección a futuro.

Pese al no obtener el oro, Randy, sabe que México hizo un gran papel y lo importante era sumar medalla como delegación: “El equipo dio lo mejor que pudo la verdad, el beisbol es impredecible, pero lo mejor es que le pudimos dar una medalla a México, no importaba si era de oro o bronce, fue una de las mejores experiencias que he tenido con mis compañeros y yo”, expresó.

Se ha visto bien en su regreso a Venados

El pelotero nacido en Mexicali, Baja California, volvió a Mazatlán jugando en la serie ante Tomateros, y ha visto un equipo muy bueno, pero que sabe que tiene que trabajar para ir sumando triunfos. “Un equipo con mucha armonía, porque tenemos que salir sacando los resultados”.

Romero, tiene competencia en el departamento de robos, siendo un especialista, pero ahora con las incorporaciones de Carlos Arellano y Gustavo Campero, el equipo luce más agresivo, cuando están con hombres en base.

“Muy bien, vamos a trabajar de esa manera, el poder aprovechar esas piernas extras también, Gustavo Campero y Carlos Arellano, son jugadores que le podemos dar ese dinamismo en el juego”, compartió el jardinero central de los rojos del puerto.