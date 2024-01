Radamés Hernández acompañará a Marco Verde a París 2024

Culiacán, Sin. -El trabajo que ha hecho el entrenador Radamés Hernández Cázarez con los pugilistas sinaloenses a lo largo de los últimos años, ha rendido frutos, al ser integrado dentro de la delegación mexicana que asistirá a los juegos Olímpicos París 2024.

La noticia la recibió de manera directa de parte de las autoridades de la Federación Mexicana de Boxeo. “Era algo que deseaba, la Federación se preocupó por darnos la certificación que se requiere para participar como entrenador dentro de unos Juegos Olímpicos, era algo que ilusionaba y me dio el apoyo la Federación”, expresó con emoción el entrenador de Marco Verde y la retirada Tamara Cruz.

Reconoció que no es fácil ganarse un lugar para estos juegos, y que para poder estar como entrenador en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales, el manejador mazatleco realizó un Curso Internacional para Entrenadores de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) dentro del Torneo Golden Belt Series del World Boxing Tour, celebrado en Guadalajara, Jalisco. “Tuvimos la suerte de que fue aquí (México) en el 2022, dentro del marco del Torneo Golden Belt, torneo realizado por la IBA, donde Marco Verde quedó campeón en un torneo internacional", comentó.

“Ahí, aprovechando el marco del torneo, tuvimos la capacitación, y me fue muy bien, era el curso por una estrella y al final, por mi aprovechamiento, me mandaron directamente las 2 estrellas. Ya nomás me falta buscar, dentro del año próximo, no sé cuándo la IBA lo vaya a sacar, tener la certificación de 3 estrellas”.

El entrenador mazatleco señaló que para este jueves, junto con Marco Alonso Verde, deberán presentarse en la Ciudad de México, para partir rumbo a España a continuar con su preparación a los Juegos Olímpicos, porque no pueden descuidar ningún detalle.

El objetivo es buscar la manera de estar en el proceso eliminatorio en Italia, para ‘toparse’ con peleadores de otros países.

“El campamento que está marcado dentro del oficio, es un campamento de alto nivel, posteriormente se iba a buscar, dentro del torneo, del proceso eliminatorio, que es en Italia, aprovecharlo para topar con diferentes países. Es un proyecto que tiene la Federación, en la búsqueda de que los muchachos incrementen su nivel para que tengan posibilidad de medalla (en Paris)”, agregó Hernández Cázarez.

Sobre su sentir de que su papá fue entrenador de Marco Verde y lo llevó a los Juegos Olímpicos Barcelona 92, comentó que es una gran satisfacción. “Cuando inicié como entrenador, mi papá tuvo un gran número de seleccionados nacionales, medallistas internacionales, sentí una responsabilidad, es muy difícil poder comparar, pero hemos hecho un buen trabajo en el trascurso de estos años, es una satisfacción, y darle esa satisfacción a mi padre, es demostrar que hemos hecho las cosas bien”, expresó.