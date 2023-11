Pedro Guevara motivado por pelear por el Campeonato Interino Supermosca

Mazatlán, Sin. -Para Pedro Guevara solo hay un objetivo y ese es, conseguir el Campeonato Interino Supermosca del CMB, el cual disputará el próximo 17 de noviembre, ante el también sinaloense Carlos ‘Principe’ Cuadras, dentro del marco de la edición 61, de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo.

Guevara, estuvo luchando cerca de año y medio para que le pudieran dar una oportunidad de pelear por un título, y en esta ocasión pretende no desaprovecharla, ya que a sus 34 años de edad, podría volver a las máximas carteleras del boxeo.

“Me siento muy motivado, nervioso, pero contento por este reto, es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Es un compromiso que se ha tomado como con cualquier otro rival, pero si es muy curioso, porque en tierras asiáticas estarán dos sinaloenses que buscan la conquista del campeonato”, señaló.

Pedro, viene de conseguir una victoria recientemente, ante Miguel Herrera en Junio pasado que fue sus última pelea, antes de iniciar a la concentración y el campamento, que realizó en Mazatlán y en el Estado de México.

“Por mi parte, yo creo que es el hambre de una oportunidad que había estado persiguiendo por varios años, es lo que me sacará adelante en este importante compromiso”, agregó el boxeador mazatleco.

Con el mejor en su esquina

El ‘Pedrín’, viajó con su entrenador Radamés Hernández, quien ha estado mucho tiempo en su esquina, y quien también es entrenador de Marco Verde, boxeador que recientemente acaba de ganar el puesto para los Olímpicos.

Tanto su equipo, como el pugilista, ya están instalados en el país asiatico, para aclimatarse y poder dar una buena pelea.