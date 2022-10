“Quería que mi equipo se hiciera notar”: Francisco Acosta, Novato del Año en Cibacopa

La historia en el deporte de Francisco Acosta Carmona, o “Frank”, para los compas, no comenzó como el típico basquetbolista que desde niño aprendió a jugar hasta desarrollarse en el profesionalismo, sino que el Novato del Año 2022 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) se enroló en el deporte ráfaga al cien por ciento tras la pandemia del Covid-19.

Al venir de una familia de boxeadores y de jugadores de futbol americano, “Frank” llegó al baloncesto en su juventud, ya que el emparrillado fue su primer acercamiento al deporte de conjunto. Por su metro 82 de estatura y un buen brazo, fue elegido como mariscal de campo.

“Mi primer acercamiento con el deporte fue por medio del futbol americano, es un deporte que me gusta mucho, era quarterback (mariscal de campo), tenía como cinco años, pero también le di por ese lado de la familia de mi papá, que es basquetbolera, así que comencé a practicarlo al mismo tiempo”, recuerda.

Cuando era niño entró al equipo de futbol americano Halcones de Mazatlán, le tocó participar en varios campeonatos y a la par comenzó a desarrollarse un poco en el baloncesto, en el Instituto Cultural de Occidente, con el profesor Jesús Peraza.

“Me tocó partírmela, porque cuando tenía 10 años jugaba futbol americano con Halcones y también básquet; con Halcones participaba en una Liga Nacional, me la pasaba viajando, y en mi penúltimo año jugué playoffs y me acuerdo que nos hicieron pedazos, pero la experiencia nadie nos la quita; al mismo tiempo jugaba en varias copas de basquetbol en Mazatlán y algunos eventos chocaban”.

Fue entonces cuando tuvo que decidirse por alguno de los dos deportes, por lo que se enfocó al 100 por ciento en el deporte ráfaga con el firme objetivo de llegar hasta el profesionalismo.

En el 2022, a sus 20 años, el futuro ingeniero en Procesos Industriales logró convertirse en el Novato del Año del Cibacopa y ahora quiere catapultarse en la élite del basquetbol a nivel nacional.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Un escaparate

Cuando llegó la pandemia del Covid-19 a Mazatlán, a mediados de marzo del 2020, la presión de estar encerrado y adaptarse a una vida más “sedentaria”, hicieron que “Frank” se enfocara en el deporte. Ese año iba a debutar con el equipo Venados en el Cibacopa, pero el torneo fue cancelado.

“Luego de dejar a un lado el futbol americano, el tiempo me dio la razón, y fui al basquet, pero cuando más me enfoqué llegó la pandemia, yo no veía esto como para llegar a profesional, pero por el Covid cambiaron muchas cosas”, dice.

“Yo estudiaba, trabajaba y jugaba basquet, no le dedicaba tanto tiempo, pero con el encierro y con toda la ansiedad que sentía, me tenía que salir en la madrugada o muy temprano en la mañana, a una cancha y me ponía a entrenar”.

Con ese enfoque adquirió un muy buen nivel en el deporte ráfaga, lo que le sirvió para que en el 2022 Venados volviera a requerir de sus servicios en su último año como jugador juvenil. Fue así como debutó en este circuito basquetbolero a los 20 años de edad.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Temporada mágica

El mazatleco tuvo una buena pretemporada con Venados, lo que le ayudó a ser considerado para jugar en el primer equipo, que comenzó a ser dirigido por James Penny, uno de los coaches que creyó en él desde el principio para ser su jugador juvenil de la temporada.

“Cuando comenzó el nuevo torneo la verdad yo me sentía muy presionado, había mucho extranjero, pero al mismo tiempo me sentía cómodo conmigo, porque yo sabía que traía con qué, Penny hablaba conmigo y me daba esa seguridad, para estar en la duela”, reconoce.

El joven mazatleco se mostró muy agresivo desde su debut, y ya en los siguientes juegos donde incluso fue líder canastero de Venados en algunos encuentros.

“Yo no quería solo generar estadísticas, sino que toda la temporada busqué que el equipo se hiciera notar y ganar juegos”.

La temporada de Venados fue complicada ese 2022, después de James Penny, llegó el coach Marcelo Elusich, para finalizar con un tercer entrenador, Guillermo Correa, que volvió a meter a “Frank” en un excelente nivel, incluso siendo titular en playoffs ante Ostioneros de Guaymas.

Venados ganó la serie a Guaymas, pero en semifinales fueron superados por el que sería el campeón, Astros de Jalisco.

Hace r historia

Esa temporada el Cibacopa le otorgó a “Frank” el título del Novato del Año, con lo que se metió a la historia del baloncesto porteño al convertirse en el tercer mazatleco en conseguir ese logro.

En el 2001, con Delfines de Mazatlán, Héctor “Nito” Ibáñez lo logró por primera vez, mientras que en el 2016 Nico García también se lo llevó con la desaparecida franquicia de Náuticos de Mazatlán.

Ahora “Frank” se enfoca en sus estudios de Ingeniería en Procesos Industriales en la UAS, además de jugar en la Liga de Baloncesto del Pacífico con el equipo semiprofesional de Mineros de Cosalá. Sabe que tiene habilidades que lo pueden hacer destacar en el basquetbol al máximo nivel. Trabaja para la Liga Nacional.