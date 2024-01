Pedro Leal busca compartir sus secretos en el basquetbol con las nuevas generaciones

Con una trayectoria de 9 años practicando el basquetbol a nivel colegial en los Estados Unidos y a nivel profesional en México, el navolatense Pedro Gonzalo Leal desea ofrecer sus conocimientos a los nuevos atletas.

En total lleva 19 años practicando el deporte ráfaga y se siente halagado de poner muy en alto el nombre de su municipio en la Liga de Baloncesto Mexicano. Su interés viene por su familia ya que ellos también son basquetboleros de corazón.

‘’Una de las razones por la que me interesó practicar este deporte fue que la familia por parte de mi papá juegan mucho al baloncesto, tengo tíos que fue uno de los basquetbolistas más importantes del estado de Sinaloa, eso me motivó para practicar el deporte que más amo, mi familia tenía mucho que ver en eso pero mi papá fue el que más me dijo que lo practicara y me apoyaron mucho en mi proceso’’.

El papá del joven basquetbolista agarró un puesto de entrenador y fue ahí en donde Pedro Leal también entrenó como parte de su proceso como profesional.

Como ya antes mencionado Leal entrenó con su papá pero también fue pasando por varias etapas las cuales le ayudaron para llegar a lo profesional.

‘’Fue un proceso muy difícil con muchísimos sacrificios, pero el amor que le tengo al baloncesto, es una de las cosas que nunca voy a olvidar, fue difícil en el sentido de que yo estaba en Navolato a los doce años, nos mudamos a Culiacán fue ahí donde nos empezamos a tomar más enserio este deporte, ya que me ofrecieron una beca para estudiar en la secundaria Papalotla me gradué y me fui para Estados Unidos igual con una beca fue ahí donde di el siguiente paso en mi carrera, una de mis metas cuando estaba en la prepa era ganarme una beca para la universidad, se consiguió me gradué del nivel superior ahorita empezamos nuestra carrera como profesional’’.

Algo diferente le pareció a Pedro Leal el baloncesto de la preparatoria y la universidad de Estados Unidos que al de México en sus inicios fue de sacrificio pero pudo superar todas las adversidades que se les puso enfrente.

‘’Al principio fue muy difícil en lo personal, llegué a Estados Unidos sin saber el idioma y pues muchas de las veces no sabía con quién comunicarme, pero para mi buena suerte mi entrenador era latino por lo cual pude hablar bien el español, me dijo que si yo quería aprender inglés tenía que intentarlo, yo lo que hice era que copiaba todo lo que decía mis compañeros, así fue como aprendí el idioma para poder guiarme en la duela, pero cuando yo me fui a Estados Unidos empecé a echarle más ganas a la escuela pudimos conseguir la beca para la universidad, son muchos sacrificios y logros que valen la pena’’.

Todo lo que aprendió en la high school

Pedro Leal hizo su carrera a nivel colegial en el otro lado. Cortesía/Pedro Leal

‘’De que me dejaron ir a muy temprana edad, cuando tenía 15 años, me ayudó mucho a madurar, eso me dio oportunidad de ver las cosas de diferente manera, me enseñó apreciar todo lo que tengo enfrente, gracias a eso se dieron la oportunidad, fue una gran opción gracias a mis padres’’

Después de high school el joven de Navolato continuó con sus estudios y siguió jugando basquetbol algo que le apasiona mucho, se graduó de la licenciatura de administración y negocios.

Obtuvo una oportunidad de firmar con la agencia Rocking Sports además le dieron el compromiso de jugar con Freseros de Irapuato en la Liga Nacional de Baloncesto, siendo este su primer equipo profesional.

‘’Me sentí muy bien a pesar de que en mi primer año tuve la oportunidad de tener entrenadores y compañeros muy buenos y profesionales que me dieron la oportunidad, no me dieron las bajas’’.

Leal está continuando con su preparación para una liga LBE que empezará en enero del nuevo año pero está a la espera de conocer a su nuevo equipo.

Una de las metas que tiene en mente el basquetbolista oriundo de Navolato es enseñarle a las nuevas generaciones todo lo que ha aprendido a lo largo de su trayectoria, todos los conocimientos de basquetbol que se trajo de Estados Unidos.

‘’Yo quiero que las nuevas generaciones de basquetbolistas tengan los mismos conocimientos en el basquetbol que yo, para que lleguen preparados para la situaciones que se le van a presentar en el futuro", dijo para finalizar.