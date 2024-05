Pedro Guevara su oportunidad de “oro” este sábado por el Campeonato Mundial Supermosca

Mazatlán, Sin. -Tras meses de preparación, el boxeador mazatleco Pedro “Pedrín” Guevara saltará este sábado al ring, en búsqueda de ser de nueva cuenta campeón mundial Supermosca, al disputar el título interno del CMB, ante el australiano Andrew Maloney.

El combate se efectuará en la arena RAC, donde tendrá mucho mayor apoyo el boxeador local, pero a Guevara, poco le importa, debido a las hazañas que ha logrado en su carrera, esperando volver a tener todos los reflectores del boxeo mundial.

También puedes leer. La Selección Mexicana de Boxeo hace campamento en Mazatlán

Guevara viajó desde la semana pasada a la “Tierra del Canguro”, para cerrar su campamento, donde ya tuvo oportunidad de reconocer el ring y hacer sus últimos entrenamientos bajo el sol australiano.

“Llegamos bien, con la firme seguridad de que vamos a ganar porque se hizo lo que se tenía que hacer en los entrenamientos, tanto en concentración, alimentación y descanso para dar todo, porque va a ser una pelea que se nos va a facilitar por lo que se ha hecho”, explicó Guevara.

“Esta oportunidad, fue una bendición que me cayó del cielo porque no esperaba una chanza así, después de haber peleado por el campeonato mundial el año pasado y de nueva cuenta estar realizando una segunda pelea en menos de seis meses, es algo que me tiene contento y es por lo que se prepara uno tanto tiempo, gracias a Dios tenemos la oportunidad”, señaló el mazatleco.

Quiere el título que se le ha negado

Por mucho tiempo el pugilista porteño estuvo rankeado como el segundo mejor del mundo, peleando hasta de forma burocrática una pelea mandatoria por el campeonato, cosa que se le negó, pero ahora que se le abrió esta oportunidad, espera darlo todo y traerse ese interinato a México.

“Verán a un Pedro Guevara con hambre de ganar ese cinturón que tanto anhelamos, tanto mi equipo como yo, en el pasado se nos negó la oportunidad, pero ahora estamos en otras condiciones y con gente que ha trabajado bien conmigo, el compromiso no es fácil, a pesar de que entrenamos bien y nos sentimos seguros, pero sabemos que podemos ganarlo”, dijo.