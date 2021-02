Para Tomás Boy la derrota para Mazatlán fue injusta

Mazatlán, Sin. - Con el orgullo lastimado y molesto por el resultado, hoy Tomás Boy aseguró que los cañoneros perdieron este encuentro de formar injusta, ya que genero muchas jugadas de gol, pero no pudieron concretar.

“Esta derrota me parece muy injusta, porque hoy jugamos por encima del adversario, hoy no definimos, ellos aprovecharon la única jugada del partido y tienen un delantero muy capaz, pero este ha sido una mejoría, no consolidamos con los goles, pero con muy poco este equipo (Juárez) se lleva la victoria”, enfatizó.

Con respecto a que si Mazatlán tiene presión en el tema porcentual, ya que se coloca a un solo punto del lugar 16 de la tabla porcentual, el técnico dijo.

“Este campeonato es el que tengo vigente en mente, no tenemos que presionarnos tanto en ese tema y hoy el azar entró en este juego, sumar es importante para el momento que vivimos, creo que el futbol en la situación de juego, tuvimos muchas oportunidades para abrir el marcador”.

Por su parte el “Jefe” no sigue contento de como Mazatlán no ha podido tener contundencia en la llegada y no se le ve por donde puedan llegar a la meta de los rivales, “si mi equipo es capaz de producir de jugadas de gol es que jugó mejor, hoy no fue así y claro que me molesta el que no podamos concretar”, finalizó.

















