Para Luis Amarilla es una presión el sumar puntos, para estar en liguilla

La temporada de la Liga MX, está por concluir y este viernes, el Mazatlán FC se meterá a la cancha del Jalisco, para medirse a los rojinegros del Atlas, en un compromiso que es vital para mantener vivas las esperanzas de la clasificación a la liguilla.

Este martes, el delantero paraguayo Luis Amarilla, habló ante los medios de comunicación, sobre el presente que viven los Cañoneros y la urgencia que tienen de sumar puntos, el cual ha sido una constante durante todo el Apertura 2023.

“Más allá de que sea una presión, es algo que queremos lograr, porque tenemos un buen ambiente de grupo y dárselo a los hinchas, que el deseo de ellos es igual que el nuestro, para hacer un buen campeonato y estamos tratando de salir ese pequeño escalón en el que estamos”, compartió.

Amarilla, logró marcar un gol en el juego pasado ante América, pero sabe que no está conforme porque los resultados no se les están dando, pese al ir ganando los partidos, pero la ventaja la pierden fácilmente.

“Los resultados no están viniendo, pero es momento de sumar y entrar a la liguilla como sea. Y en lo personal, no he podido retribuir en goles, pero si he mostrado sacrificio, y lo importante es que el equipo gane”.

Sigue con la misma ambición con la que llegó

Amarilla, fue toda una estrella en el futbol de Ecuador, incluso siendo el goleador de esa liga, pero esos números no se le han reflejado, al menos en este semestre con los morados, que año tras año, les falta esa contundencia al ataque.

“Tuve un gran año, un cambio de equipo de país y el lugar es diferente, pero la ambición es la misma; y creo que hoy por hoy vivo una buena etapa, porque están llegando los goles y eso es muy importante para un delantero para ayudar al equipo, creo que eso es lo que en realidad importa”, finalizó.