No hay mucha distancia en cuanto al nivel de México Sub-23 con Argentina: Ramón Juárez

Mazatlán, Sin. -El capitán de la Selección Mexicana Sub-23 Ramón Juárez, sabe que el equipo puede trascender como combinado, pese al no jugar los Olímpicos, y aunque cayeron 4-2 en el amistoso en Mazatlán, pueden hacer un buen papel en el siguiente juego que tienen en puerta ante Argentina.

Si bien, el equipo que dirige Javier Mascherano no trajo muchos hombres que juegan en Europa, Juárez, piensa que en esa edad, no hay mucha distancia en cuanto a calidad de una selección a otra y el marcador del viernes, fueron gracias a las desatenciones defensivas del equipo.

“Yo creo que no hay mucha diferencia, el marcador no nos favoreció, pero pese al ir a bajo encontramos el empate y los goles que recibimos fueron errores puntuales y el marcador deja una sensación de que el partido estuvo de su lado y no fue así”, recalcó Juárez.

Quieren la revancha en Puebla

Juárez recalcó que la molestia que sintieron al caer en Mazatlán la pueden transformar en victoria, más porque el 4-2 no era un marcador que merecía el combinado Sub-23. “Tenemos una revancha, yo me siento molesto por la forma que se nos fue el partido, y tenemos que capitalizar con una victoria el próximo juego ante Argentina”, agregó Ramón.

Le dolió el que México no esté en los olímpicos

Ramón aprovechó la zona mixta con los medios de comunicación, para hacer sentir el que México no podrá ir a defender la medalla de bronce en obtenida en Tokio 2020+1, pero que estos juegos y los torneos juveniles, podrían ayudar a que está selección pueda llegar lejos.

“En lo personal me dolió mucho que México no estuviera en los Olímpicos, porque sabemos de qué estamos hechos y tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos y de lo que está hecho México”, puntualizó.