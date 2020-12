Nicolás Vikonis es nuevo cañonero

Mazatlán, Sin.- Luego de los rumores que lo perfilaban a ser el nuevo portero de Mazatlán FC, Nicolás Vikonis defenderá el arco de los porteños para esta temporada, siendo la portería uno de los dolores de cabeza para los cañoneros.

El portero uruguayo, tomará el lugar vacante que dejó su compatriota Sebastián Sosa y Miguel Fraga, los cuales ya no se encuentran en el equipo. Vikonis de 36 años de edad, vestirá su segunda camiseta en el futbol mexicano, siendo Puebla, el primer equipo en defender en México.

Con su ahora ex equipo, Vikonis estuvo desde el 2018, hasta el guardianes 2020, donde disputó un total de 79 encuentros con los camoteros, siendo uno de los pilares del equipo poblano, que llegó hasta las instancias de liguilla este torneo.

Tras su salida del Club Puebla se despidió de su arquero en redes sociales, “No hubo día en que no defendieras nuestro arco con toda tu entrega y profesionalismo. Hoy toca separarnos pero tus atajadas y liderazgo no serán olvidados ¡Gracias por todo!."

El ahora guardameta de Mazatlán FC se incorporará a la pretemporada de Mazatlán FC en Isla Navidad, Colima, luego de realizarle las pruebas médicas y las de covid-19, para estar listo para el clausura 2021, que inicia el próximo mes de enero.

El portero defenderá la meta que dejó Sosa y Fraga. Foto: Cortesía | Club Puebla

EQUIPOS DONDE HA JUGADO NICOLÁS VIKONIS

Huracán Bucero (Uruguay)

Fénix (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

Rampla Juniors (Uruguay)

Club Sportivo Cerrito (Uruguay)

Atlético Bucaramangara (Colombia)

Patriotas Boyacá (Colombia)

Millonarios (Colombia)

Puebla (México)













