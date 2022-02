Nicolás Benedetti espera un duelo aguerrido ante el América

Mazatlán, Sin.- Uno de los hombres gol que ha tenido el Mazatlán FC en las últimas jornadas, es el colombiano Nicolás Benedetti, quien ha encontrado un buen nivel desde que llegó al barco Cañonero, donde de poco a poco se ha ido afianzando.

Al jugador cafetero se le ha visto mucho mejor físicamente, por lo que puede marcar la diferencia en este duelo ante las urgidas Águilas.

Deportes Eduard Bello estará listo para el duelo ante el América

“Eso espero me he sentido bien en estos partidos, he sumado minutos de juego, confianza y siempre quiero apoyar al equipo entregándome al cien por ciento y para mi es importante jugar y crecer mi nivel con los partidos”, dijo.

Como siempre enfrentar a su ex equipo y sus excompañeros será especial y espera que el juego sea muy duro, pese a que ambos equipos llevan solo una victoria en torneo, la cual apenas llegó en la fecha pasada.

“Espero un equipo competitivo, es un equipo muy aguerrido. Nosotros buscaremos contrarrestar esto, tenemos un embrión anímico con el triunfo y nosotros vamos a hacer respetar nuestra casa, en el partido anterior tenía la necesidad de sumar y estos partidos son fundamentales como local, tenemos que ir a sacar los tres puntos, porque de verdad lo necesitamos”.

Álvaro Fidalgo, jugador y excompañero de Benedetti, intentó “calentar” un poco las cosas previo al juego, deseándole mal al colombiano en su próximo juego, algo que tomó de buena manera el 10 del Mazatlán.

Enfrentar a sus ex compañeros, siempre es gratificante para él. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“Allá en el campo seremos enemigos, pero afuera esta la amistad, ahora estoy en otra institución, ahora jalo para Mazatlán y como lo digo tenemos que sacar los tres puntos y es lindo enfrentar a mis excompañeros, tenemos que encarar los partidos como se debe”, explicó en la conferencia de prensa.

SE ILUSIONA CON LA CONVOCATORIA

Ante la necesidad de jugadores con ritmo y el gran crecimiento que ha tenido Benedetti con los morados, no descarta que pueda ser llamado para la selección Colombia, ya que necesitan de un milagro para meterse a la Copa de Mundo.

”Para mí es un gran orgullo representar a mi país, sé que hay varios jugadores delante de mí, pero si tengo la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien y estar en una convocatoria, sabemos que faltan dos fechas y estamos en un mal lugar, pero esto no se acaba, hasta que el árbitro pite el final”, enfatizó.













