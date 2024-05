Naomi Ríos y Dilán Flores, sueñan con participar en los Juegos Paralímpicos

Los paratletas mazatlecos Naomi Ríos y Dilán Flores, están listos para afrontar un nuevo reto en sus carreras, que será participar en el Desert Challenge Games, que se desarrollará del 28 al 2 de junio en Arizona.

Ambos sinaloenses tienen como meta representar a México en los Juegos Paralímpicos, el cual es una motivación para ambos.

Acompañado por su madre, Jazmín Crespo Aguilar, Dilan compartió que más que nervios de participar fuera de México, siente la confianza del arduo entrenamiento que ha hecho en las pruebas con todo el grupo de deporte adaptado, bajo la dirección del entrenador, Juan Castellanos Velarde.

"Me siento muy alegre, sé que voy a estar muy feliz representando a México. Siento que estoy bien preparado porque los entrenamientos que hemos hecho han sido muy pesados, vamos con el objetivo de mejorar la marca y que me tomen en cuenta", expresó Flores Crespo.

Brillar como su ídolo Sha´Carri Richardson, es lo que busca Naomi Ríos

Por su parte, Naomi, quien viajará a Arizona acompañada de su abuela, Angélica Díaz Beltrán, va con el claro objetivo de destacar, pues quiere brillar internacionalmente como su ídolo, Sha'Carri Richardson, quien en 2023 rompió la marca mundial de los 100 metros planos.

"Me siento muy contenta de ir a la competencia, concentrada y con la intención de hacer un buen papel, ya que me gustaría llegar a los mundiales y a los paralímpicos. De las pruebas, la que más me gusta es la de 100 metros planos, porque para mí es más fácil", dijo Ríos Cruz.