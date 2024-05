Paratletas mazatlecos quieren conquistar el Desert Challenge Games en Arizona

Con el objetivo firme de sacar los mejores resultados, del 28 de mayo al 2 de junio, se llevarán a cabo en Arizona los Desert Challenge Games, donde Para Atletas porteños buscarán conseguir medalla y elevarse en el ranking.

Este campeonato se ha venido realizando año con año, arrojando buenos resultados para los mazatlecos, que tendrán su segundo torneo internacional, tras participar en el Grand Prix de Veracruz hace algunas semanas.

Los representantes de Mazatlán estarán participando en las disciplinas de lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de clava, lanzamiento de jabalina, además de los 100, 200 y 400 metros planos, así como el salto de longitud.

"Esta competencia no entrega boletos para el ciclo para olímpico, pero sí cuenta para el ranking IPC, que le da un estatus a todos los deportistas que están buscando ser tomados en cuenta en la Selección Nacional", expresó Juan Castellanos Velarde, encargado de Deporte Adaptado.

Los paratletas porteños que viajarán al evento serán Pedro Lizárraga, Naomi Ríos, Yennifer Rodríguez, Ángel Leonardo Chavarría, Vidatzy Inclán, Gerardo Zatarain, así como Sigi Sergio Cruz, quien está enfocado en dar marca.

"Me he enfocado en mejorar mi lanzamiento y el entrenador siempre me ha dicho que me vaya tranquilo, paso a paso. En competencia he marcado 29.80 metros con la jabalina, pero estoy buscando lograr la marca oficial de 34.30 metros que he hecho en entrenamiento", compartió el para atleta nacido en la sindicatura de Villa Unión, Sigi Sergio Cruz.

La Selección de Deporte Adaptado de Mazatlán buscará refrendar el gran papel que ha mostrado en competencias nacionales e internacionales, como en el Grand Prix de Xalapa, Veracruz, que se realizó el pasado mes de abril.

Para saber

Cabe destacar que una delegación de para atletas de Culiacán, en la que destaca Benjamín González, acompañará al contingente porteño, buscando mejorar marcas y lograr medallas.