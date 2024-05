Gerry Zataráin confía en hacer un buen papel en el Desert Challenge Games

Tras varios años de trabajo y mucho esfuerzo, el Paratleta mazatleco, Gerardo Zataráin Páez, está listo para afrontar su primer compromiso internacional, al competir el próximo 28 de mayo en el Desert Challenge Games.

El orgullo de representar a México embargó al “Gerry”, cuando recibió la noticia que formaría parte del grupo de para atletas que viajarán a la competencia de carácter internacional, del cual se ha preparado fuerte.

"Me siento entusiasmado porque es la primera vez que voy a competir fuera del país, pero también un poco nervioso porque me voy a enfrentar a rivales nuevos, del extranjero, pero tengo todo para hacer un buen papel: ya me tocaba ser seleccionado", expresó.

Quiere volar en los 100 metros planos y lucir en el salto de longitud

El deportista con discapacidad competirá en los 100 metros planos y en la prueba de salto de longitud, con el objetivo de superar los 12.36 segundos y 5.15 metros, respectivamente, en cada prueba, marcas logradas en el Grand Prix de Xalapa 2024 celebrado en abril pasado.

Esa motivación le han dado para salir más fuerte y adelante de lo que se viene, esperando también ser un recurrente en las competencias internacionales en las que él participa, además de dejar en alto el nombre del estado.

Para saber

Al ser este el último ciclo de Juegos Paranacionales para Gerardo Zataráin, al para atleta sinaloense le ilusiona seguir participando en competencias internacionales y, con el esfuerzo y trabajo necesarios, lograr un lugar en la Selección Nacional que viaje a Juegos Olímpicos.