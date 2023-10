MLB: Julio Urías no hizo presencia en la corte por esta razón, ¿aún tiene esperanzas?

Culiacán, Sin. -El pitcher mexicano Julio Urías tenía programada una audiencia ante el juez en la corte de Los Ángeles este miércoles 27 de septiembre.

Sin embargo, se dieron a conocer que reportes que el pitcher no se presentó a su cita.

La información presentada dice que su ausencia sería por una razón que da esperanza a su caso y quizá a su carrera con los Dodgers de Los Ángeles, Major League Baseball (MLB).

Ricardo López Juárez, periodista de "La Opinión", se dio cita en la corte de Los Ángeles a la que Julio Urías debía estar presente para una audiencia ante el juez.

Fue desde ahí que reporto que aun el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, MLB, no acudió a la cita que tenía programada.

De acuerdo con la información, un alguacil y un representante de medios se encargó a saber que a López Juárez, que el oriundo de Sinaloa no se presentó por qué "No tienen acusaciones en su contra" y que el caso "No está asentado en la corte".

Al momento había ampliación de la información sobre el caso del zurdo, quien fue señalado por haber agredido a una mujer a las afueras del estadio de futbol.

De esto el medio TMZ reportó que días atrás autoridades tenían un vídeo ya en la mano.

El sinaloense ha sido declarado como licencia administrativa, es así como Dodgers puede tenerlo en el roster activo mientras realizan sus investigaciones.