Me duele el resultado, me duele la derrota: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.-Goleados, lastimados y golpeados, fue como terminó el Mazatlán FC, tras caer 4-2 ante Puebla en su casa, ya que para el técnico Gabriel Caballero, no estaba presupuestada una derrota y menos de la forma como le hicieron ver a su equipo.

“Siento que cometimos errores, porque remamos contra corriente, nos metieron dos goles en 15 minutos y después de hacer el 2-1 luchamos, pero nos dejan muchas cosas que corregir”, explicó el entrenador.

Puedes leer: Puebla “Encamotó” al Mazatlán FC en el arranque del torneo

En la conferencia post partido, a Caballero se le cuestionó si el resultado fue un accidente del futbol, ya que tras su llegada a Mazatlán, es la primera vez que el rival le hace cuatro goles, desequilibrando por completo a su equipo.

“Siempre que hay excesos de goles, creo que son accidentes del futbol, pero hay errores y aciertos, pero no es lo que yo quería, perdimos varias jugadas que nos dejó mal parados, que son accidentes que no nos tiene que pasar, pero bueno es la primera fecha, corregiremos, pero no me gusta que me hayan metido cuatro goles y dos de balón parado”.

“Me duele el resultado, me duele haber perdido, eso me duele, porque no se nos dio el orden en el equipo. Al principio se lesiona Alanís, pero también nos desacomoda en la parte defensiva, pero tenemos cosas positivas, mostró variantes y tuvo llegadas. Y como siempre se gane o se pierda, hay errores que se tienen que tapar”, enfatizó.

El resultado no fue el esperado para el técnico. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

A LO QUE SIGUE

La siguiente semana, enfrentaran otro juego en casa ante los Tigres, duelo que también será complicado, más por los hombres que trae el cuadro de San Nicolás de los Garza, por lo que este juego ante el Puebla, fue borrón y cuenta nueva.

“Tenemos que pensar ya en el próximo viernes, levantar la cabeza y que la localia pese, para el juego ante Tigres”.

Del rendimiento de Gabriel López, el joven canterano que debutó con gol y que en la pretemporada fue participe de varios tantos, Gabriel se siente orgulloso del joven de 19 años de edad.

“Estamos trabajando bien en las fuerzas básicas, hoy le tocó a López, le tocó entrar un partido difícil, el viene trabajado con nosotros, tiene mucha calidad y hay que ayudarlo para que continué el proceso. Me gusta darle ese apoyo a los jóvenes y me da gusto por él, para que pueda destacarse”, finalizó.













Gabriel Caballero tiene que trabajar mucho para la siguiente jornada. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

El resultado no fue el esperado para el técnico. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán