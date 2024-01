Mazatlán FC proyecta a más jugadores jóvenes hacía Primera División

Mazatlán, Sin.- Un nuevo torneo comenzó para el equipo de futbol Mazatlán FC y uno de los aspectos a mejorar sin lugar a dudas es la cantera, que poco a poco se llena de talento, al tener ya cerca de cuatro años el club dentro de la Liga MX.

Los Cañoneros han sabido llevar a sus jugadores por un buen proceso de formación, ya que el talento más claro y que se ha convertido en el presente y futuro de los morados es Andrés “Chapo” Montaño, quien además es uno de los referentes del equipo, pese a no ser nacido en Sinaloa.

Hoy y con ya un amplio recorrido en las filiales, el Mazatlán comienza a dar de poco a poco jugadores que son nacidos en el puerto y otros que vienen de otros lugares del estado, para darles un arraigo más importante al club, que dentro de la Liga MX va creando su propia historia.

Las promesas que buscan consolidarse

Actualmente dentro del primer equipo y quien se ha mantenido por algunos años entre Primera División y la Sub-23, es el mochitense Raúl Camacho, quien se perfila para ser el hombre gol. El semestre pasado ya tuvo más minutos por las bajas de Aké Loba y Nico Benedetti.

Camacho es uno de los “veteranos” dentro de la camada de nuevos jugadores, pero a sus 21 años todavía le falta consolidarse con el primer equipo, tal como lo hizo en su momento Andrés Montaño, quien ya es pretendido por varios equipos de la Liga MX.

El crecimiento que ha tenido el jugador forjado en el norte del estado ha sido exponencial y aunque el torneo pasado jugó nueve partidos con el primer equipo, en la Sub-23 estuvo en seis y marcó cuatro goles.

Ese olfato goleador que lo ha llevado a hacer buenas cosas con la filial tendrá que explotar en algún momento en Primera División, pues la corpulencia del delantero, se hace notar dentro de la cancha.

Cristina Montaño, ha demostrado que su corta edad puede ser referente de las Cañoneras. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Carlos Zepeda quiere el salto de calidad

Otro sinaloense que probó un poco lo que es jugar en la Sub-23 es el nacido en Sinaloa de Leyva, Carlos Zepeda, quien al igual que Raúl Camacho se desarrolla como delantero y en el año natural, durante todo el 2023 logró anotar siete goles en 37 partidos.

Zepeda apenas cuenta con 19 años de edad, pero los entrenadores han hecho que se pruebe en categorías más grandes y dentro de muy poco se podrá ver el debut de otro jugador de Sinaloa debutar en la Liga MX.

Said Godínez Jr quiere emular la carrera de su papá

Otro que no es nacido en Mazatlán, pero tiene sangre patasalada, es el hijo del ex jugador de los Tecos de la UAG, Said Godínez, quien comparte el mismo nombre y que es una de las promesas más importantes que tiene el Mazatlán.

Godínez estuvo entrenando con Ismael Rescalvo esta pretemporada y puede ser considerado para debutar este semestre, dependiendo de las necesidades que pueda tener el club, ya que en los últimos torneos, las lesiones han sido un dolor de cabeza para el primer equipo.

El que fuera capitán del equipo Sub-18, tuvo un 2023 de mucho juego, incluso peleando el campeonato de goleo en el Clausura 2023 y gran parte del Apertura estuvo en el equipo Sub-23, para afianzar más su desarrollo de juego.

En la femenil también hay dos mazatlecas

Cristina Montaño y Alexia de León son dos jugadoras que ya saben lo que es debutar en Primera División, pero que este Clausura 2024 estará defendiendo los colores de las moradas en el primer equipo dentro de su paso por la Sub-19.

Macri, como se le conoce a Montaño, debutó el campeonato pasado, marcándole gol a Cruz Azul en su primer encuentro, y su trabajo en la mediocampo, ya la llevó a vestir los colores de la Selección Mexicana.

Por su parte Alexia de León debutó en el 2022 en un juego ante Toluca, pero en la Sub-19 marcó cinco goles el semestre pasado, por lo que le valió para estar de nueva cuenta en el primer equipo, que dirige Alonso Madrigal, técnico que la debutó.

De León busca ya consolidarse en el primer equipo y recientemente cumplió los 19 años de edad, esperando a que se una a esa camada de jugadoras nacidas en Sinaloa que han dejado huella en la Liga Rosa del balompié nacional.