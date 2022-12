Mazatlán FC preparará el arranque del Clausura 2023

Luego de tener dos semanas intensas en la Copa por México, el Mazatlán FC regresó al puerto para preparase de cara al Clausura 2023, el cual iniciará el próximo 6 de enero, ante los esmeraldas de León.

Mazatlán, de nueva cuenta comenzará el torneo en zona de multas, pero con la incorporación de Ariel Nahuelpán, la reincorporación de Nico Benedetti y la llegada de Aké Loba y un central más, el equipo puede competir para al menos estar en repechaje.

El aprendizaje del equipo durante la Copa, le ayudó mucho al técnico cañonero, pues jugó con varios sistemas tácticos, que le pueden servir para el torneo, además de tener a los jóvenes de la cantera a prueba, para hacer un gran trabajo, cuando se le requiera.

“Fueron cuatro partidos que nos dejaron cosas buenas, que nos sirvieron mucho y pese a los resultados, fueron buenos, vimos jóvenes, debuts. Pero fueron una buenas mediciones para lo que viene y me da la sensación de que vamos a estar muy bien, tenemos muchos que corregir y otras que mejorar”.

Caballero confía en lo que tiene

Ya con casi 10 meses de trabajo con el Mazatlán FC, Gabriel Caballero, ha comenzado a formar un grupo interesante, por ahí metiéndose en los primeros 12, para volver al menos al repechaje, como en el Clausura 2022.

Los morados tienen grandes expectativas para el campeonato. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“Para empezar el torneo me ha dejado tranquilo, y hay algunos jugadores que me han sorprendido, sobre todo la dinámica del equipo y aún nos faltan jugadores. Me da gusto por Ariel que en el ratito que juega pudo marcar y tengo muchas expectativas para lo que viene”, compartió el entrenador.

Equipos que peligran a pagar multa el próximo torneo

-Necaxa

-FC Juárez

-Mazatlán FC

-Xolos de Tijuana

-Gallos de Querétaro