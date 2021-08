Mazatlán FC no da una, ni en Liga MX, ni en Liga Femenil

Mazatlán, Sin.- La franquicia de Mazatlán FC de nueva cuenta está metida en una crisis deportiva, pues sus equipos de Liga MX y Liga MX Femenil, han tenido un pésimo arranque de temporada y el bache en el que están es enorme.

Los Cañoneros antes de arrancar el torneo trajeron al técnico español Beñat San José, que en las primeras fechas ilusionó mucho a la afición porteña, estando en su momento como sublíderes generales, pero después de la fecha tres las cosas cambiaron.

Un empate ante Rayados en casa, una dolorosa derrota en León de 3-0, otro empate en Toluca, la derrota contra Tigres, donde perdieron a Camilo Sanvezzo y el más reciente empate de 2-2 ante San Luis, han puesto a dudar al técnico español, que si bien los mantiene en zona de repechaje, no son los resultados esperados.

Con esos cinco partidos sin ganar, los del puerto van en el 12vo lugar, con nueve puntos, un arranque muy similiar al que tuvieron con Tomás Boy en su segundo torneo en su historia.

Mazatlán tiene una notable “Camilodepedencia”, ya que cuando no está el brasileño en la cancha es muy difícil que se puedan generar jugadas de gol y se vio en el juego pasado ante San Luis, donde generaron muy pocas llegadas.

Cada vez que Camilo no está en la cancha, los del puerto pierden o empatan. Ante León no estuvo por problemas familiares y cayeron derrotados, pero ante San Luis un rival de la misma categoría, no pudieron sacar el resultado positivo.

BENEFICIARÁ LA FECHA FIFA AL EQUIPO

Mazatlán tendrá al menos dos semanas para recuperar jugadores lesionados o tocados por el Covid-19 y de reacomodar al equipo para tratar de volver a dar ese zarpazo que dieron en el azteca ante Cruz Azul, pero ahora será ante el líder América.

“La fecha FIFA viene muy bien para mejor y subir las cargas y hemos tenido mucho altibajos y nos enfocaremos en tener más volumen de tiempo”, explicó Beñat, que además ha arremetido contra el arbitraje, ya que les han marcado al menos seis penales en siete partidos.

LA FEMENIL CADA VEZ MÁS HUNDIDA

Por su parte, la sombra más obscura de la franquicia es la Femenil, que vaya que han teniendo una temporada de terror, primero no encontraron el gol y no sumaron puntos hasta la jornada seis, cuando empataron contra Pachuca, además de no conocer el triunfo, ya estando al menos a la mitad de la temporada.

Si bien, jugadoras como Melissa Ramos, Melissa Arredondo y la misma Monique Burgess, están lesionadas y otras más que emigraron, el equipo no ha sabido adecuarse a este nuevo proceso y han tenido que navegar contra corriente en la Liga Femenil.

“Este camino no ha sido sencillo, pero creo que lo primero que se tiene que tener, es determinación, voluntad de querer hacerlo y en este sentido las chicas están tratando de dar lo mejor de sí”.

“La manera que nos toca a nosotros es hacerle frente a la adversidad, y así veo hoy a las chicas con un crecimiento mental, mejor cada día, pero eso es un trabajo de todos los días”, enfatizó Miguel Hernández.

LOS NÚMEROS

9 puntos lleva Mazatlán FC en el “Grita México 2021”

1 punto tiene la Femenil en siete juegos









