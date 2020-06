Mazatlán FC es aceptado en la Liga MX

Mazatlán, Sin.- Todo listo para que Mazatlán FC haga su debut en la Liga Mx, luego de ser aceptado por los dueños, en la asamblea hoy por la mañana. Así lo informó el titular de la Liga Mx Enrique Bonilla, que confirmó y oficializó la noticia a través de una conferencia en línea.

El equipo podría hacer su debut el 24 de julio, fecha tentativa para arrancar el apertura 2020, sin embargo habrá cambios importantes en el calendario. Recordemos que la mudanza del club comenzó a principios de mes, siendo el día 2 de junio cuando la directiva de los extintos Monarcas Morelia, se despidió de la afición, para darle paso a Mazatlán FC.

Mazatlán FC es aceptado por los dueños en la asamblea de la Liga MX. Foto: Cortesía │ Mazatlán FC

A demás Bonilla notificó sobre el inicio del próximo torneo y el cambio de formato para la liguilla, es decir implementar nuevamente el repechaje. Después de 12 años de ausencia, regresa esta modalidad a partir del Apertura 2020 con una modalidad en la que ocho equipos pelearán por cuatro lugares.

El nuevo formato les dará acceso directo a los cuartos de final a los cuatro clubes mejor ubicados, mientras que los lugares cinco al doce se enfrentarán a un solo partido en el estadio del mejor posicionado para buscar su pase a la liguilla.

Esto significa que los enfrentamientos tras la fase regular quedarán 5to vs 12vo, 6to vs 11vo, 7mo vs 10mo y 8vo vs 9no. Cuartos de final, semifinales y final se mantendrán en el formato establecido.

El 24 de julio arranca la @LigaBBVAMX



🏴‍☠️Pronto tendremos el calendario completo para que aparten las fechas, ¡No queremos fallas, ARRE! 🏴‍☠️ — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) June 10, 2020

SIGUEN LOS MOVIMIENTOS INTERNOS EN EL MAZATLÁN FC

Luego de muchos dimes y diretes entre Sebastián Sosa y Aldo Rocha, lograron un acuerdo con la directiva para quedarse en la institución. Sosa había dicho en sus redes sociales, que no le gustó la decisión de irse a jugar al puerto, pero tal parece que ya arregló su contrato, que finalizaba el 30 de junio.

Por su parte, Aldo Rocha, quien todavía es pretendido por algunos clubes del futbol mexicano, también se quedará en el Mazatlán FC todo el torneo. Algunos equipos ofrecieron préstamos y no una compra definitiva por el jugador.

Chivas intentó llevarlo a cambio de algunos jugadores y otra parte en efectivo, sin embargo, la directiva de Mazatlán les negó la compra al ser un jugador que quieren que se quede por su calidad y liderazgo, por lo que la única manera en que Aldo Rocha salga es con dinero y no en intercambio.

Aldo Rocha se mantendrá como capitán de este barco. Foto: Cortesia │ @Rocha29Aldo

Otro que podría dejar a la Ola Morada, es Sebastián Vegas, que sigue rondando por las esferas de los Rayados de Monterrey, ambas directivas, mantienen negociaciones por el jugador chileno. Dicha negociación va lenta, pero avanza, sin embargo, los Rayados que han enfriado un poco el tema han manifestado su interés por llevarlo a la Sultana y comenzar la reestructura del equipo.

































