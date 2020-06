Daniel Guerrero: As de Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Uno de los hombres que les dieron solides al cuadro rojo, durante los playoff, sin duda fue Daniel Guerrero. Un pitcher experimentando que llegó a Venados para la temporada 2018-2019, afianzándose en esta campaña dramática para el equipo del puerto, que acariciaron el título de la Liga Mexicana del Pacífico.

Guerrero, ya comenzó esa transición de ser un pitcher abridor a un pitcher de relevo intermedio, haciéndolo muy bien, pero al principio cuesta adaptarse menciona. “No fue fácil adaptarme por qué toda mi carrera había sido abridor, pero bendito Dios lo pude asimilar pronto. Y estoy siempre a la disposición de la situación en la que sea requerido”

El originario de Tecuala, Nayarit, fue uno de relevos más consistentes en playoff, y muchas veces requerido por el manager Juan José Pacho, cuando los equipos rivales comenzaban a tronar los maderos en la ofensiva y el venía a apagar el fuego de los bates, dominando cada vez que estaba arriba de la loma, dando un respiro al equipo rojo.

El de Tecuala, anhela ser campeón con los Vendos de Mazatlán. Foto: Cortesía │Venados de Mazatlán

Ese apoyo que le daba el manager, fue muy bien manejado mentalmente por Daniel, que a pesar de la poca actividad que tuvo en la temporada regular y en las situaciones en las que se encontraba en playoff, brindo buenos dividendos, tal pareciera que tuviera un impulso extra a la hora de lanzar









La verdad es que en muchas de las oportunidades que se me dio no había un mañana y uno de mis principales motivos de que yo lanzará casi perfecto es mi niña, ella quería que fuera campeón eso me daba fuerzas para seguir y no perder mi enfoque Daniel Guerrero









A pesar de que el equipo casi siempre vino de atrás, jamás se perdió la brújula en el camino de la décima corona para los del puerto. Lamentablemente para ellos no se pudo concretar la hazaña, pero Guerrero cree que ha sido una buena temporada en lo personal.









Fue una temporada llena de sorpresas, jamás te esperabas lo que nos tocó vivir en playoff, en lo personal, me preparo siempre para tratar de tener buenos números, esta vez las cosas salieron mejor de cómo yo las había proyectado Daniel Guerrero









Una de las metas claras para la próxima campaña, será obtener el título con los rojos, objetivo que se ha marcado, pues tiene una promesa con su hija, que anhela ver que su padre sea campeón, algo que marcaría mucho a su larga carrera en la pelota.









Sin duda, todos queremos ser campeones, y la verdad no habría otra cosa que me llenará de felicidad que Venados de Mazatlán representara otra vez a México y porque no, volviendo hacer la hazaña de ser campeones Daniel Guerrero









El lanzador, se ha visto muy cómodo en el club, ya que lo considera como una familia y agradece firmemente el pertenecer a una de las instituciones más emblemáticas de la Liga Mexicana del Pacífico.









Es un orgullo ser parte del equipo más emblemáticos dar las gracias a la directiva por darme esa confianza, contento con el trato que han dado dentro y fuera del campo, no tengo palabras más que agradecer a este equipo que me ha cobijado muy bien, eso se debe a que tenemos un gerente que se preocupa mucho por sus jugadores y nos hacen sentir en familia Daniel Guerrero









Guerrero, espera ver pronto de nuevo a la afición del puerto, a la cual manda un saludo, “gran saludo a toda la afición, dios me los bendiga nos vemos pronto, para defender los colores de este equipo”

NÚMEROS DE GUERRERO CON VENADOS

ROL REGULAR

G-P JJ ERA SO

1-0 20 1.85 20

PLAYOFF

G-P JJ ERA SO

0-0 11 2.13 17

































