Liga Mx: Jorge Meré causa baja del Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- La relación entre el futbolista español Jorge Meré y el Mazatlán FC ha terminado, siendo uno de los “refuerzos” más apáticos que tuvo el plantel morado en el pasado apertura 2022, donde no pudo encontrar la mejor versión del español, que ahora volverá al América, al concluir su préstamo.

Meré, llegó a Mazatlán como una solución defensiva, sumándose al equipo de Gabriel Caballero en agosto, pero la falta de juego y algunas lesiones, impidieron que Jorge pudiera recuperar el nivel, del cual lo hizo llegar a la Bundesliga.

Con el Mazatlán FC, apenas logró jugar seis juegos, sin mucho que aportar y recordado por un error de no despejar el balón y regalarle un gol al Cruz Azul, lo que causó en su momento la molestia de Caballero.

América tendrá que buscarle acomodo

Tras no funcionar en Mazatlán, la directiva del América tendrá que buscarle un acomodo al español que fue traído por Santiago Solarí en el mes de enero, del cual no la ha pasado nada bien en el futbol mexicano, del cual no se ha podido adaptar.

Fernando “Tano” Ortíz, fue el técnico que lo mandó al puerto sinaloense, para poder tener una adaptación óptima, tal como lo hizo el América con Nicolás Benedetti, pero el defensor, quien tenía seis meses de préstamo.

Mazatlán FC ya prepara su regreso a las actividades

Con la baja de Meré y una posible salida de Nicolás Benedetti, los Cañoneros volverán a los entrenamientos el próximo 14 de noviembre, con el fin de entrar en óptimas condiciones para afrontar el siguiente torneo, del cual dependerán mucho de los refuerzos de la directiva para traer jugadores que los mantengan fuera de la zona de b.