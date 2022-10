Nicolás Benedetti cada vas más lejos del Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- La novela entre Nicolás Benedetti y el Mazatlán FC, podría tener un final triste para el equipo morado, ya que todo parece indicar que el colombiano estaría dejando el puerto de forma definitiva, para volver al América.

El préstamo que había realizado las Águilas a Mazatlán finalizará el próximo mes de diciembre, pero el nivel que sostuvo Benedetti con los morados le volvería a abrir las puertas para enfundarse de amarillo para el Clausura 2023.

La afición del puerto, le ha exigido a la directiva el comprar la carta del colombiano, la cual alcanzaría entre los 4 y 5 millones de dólares, una cantidad que al parecer los morados no podrían pagar, terminando el “romanticismo” con 10 de los morados, que se volvió un emblema del equipo.

América analizará ofertas

Pese a eso, las Águilas del América, estarán evaluando si vender o no al todavía jugador del Mazatlán FC, ya que necesitan liberarse de algunos jugadores extranjeros, entre los que destacan el mediocampista Pedro Aquino, quien también se dice que ha entrado en el radar de los morados, además de Leo Suárez, quien Santos Laguna quiere pagar su carta.

Benedetti, por el momento, se encuentra de vacaciones en su natal Colombia, pero él mismo ha declarado que quiere seguir en el futbol mexicano, y no pretende regresar a su país, por lo que en los próximos días se espera la resolución con la carta del cafetalero.

Por su parte, Nicolás dijo recientemente al llegar a su país, que el regresar al América no sería una revancha, “En América no me dejaron triunfar como yo quería, peor sigo perteneciendo al equipo, si se da la oportunidad de regresar, no sería una revancha”, mencionó.