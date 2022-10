Con 17 años, Alexa de León es la mazatleca más joven en debutar en la Liga MX

Mazatlán, Sin.- El 12 de septiembre del 2022 siempre será una fecha inolvidable para la futbolista mazatleca Alexia de León Rodríguez, ya que después de un largo peregrinar por las ligas locales logró hacer lo que pocas han hecho: jugar en la Primera División del balompié femenil mexicano.

Con tan solo 17 años, Alexia cumplió su sueño ante las Diablas Rojas del Toluca. Ese día representó al puerto no solo a nivel local o estatal, como en otras ocasiones, sino a nivel nacional al ser parte del equipo Mazatlán FC de la Liga MX.

Pero sus inicios deportivos no fueron dentro del rectángulo verde, sino en una cancha de basquetbol, cuando cursaba el tercer grado de primaria en el Instituto Cultural de Occidente. De las duelas del baloncesto pasó a las canchas de césped y ahora quiere llegar hasta lo más alto del futbol femenil.

Joven deportista

“Desde que tengo uso de razón me gustan mucho los deportes, yo estaba en el ICO y el profesor Alberto Lizárraga me incluyó a un equipo de basquetbol, porque siempre me ha gustado correr, si bien en el basquet era una cancha más chiquita, siempre me gustó desempeñarme de la mejor manera. Prácticamente estuve jugando basquetbol desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria”, recuerda.

A la par, comenzó a practicar el futbol, deporte que también le gustaba, por lo que tuvo que decidirse por alguno de los dos.

“Fue en tercero de secundaria que me tocó decidir y me fui al futbol, más por las oportunidades que había en ese momento, porque ya estaba en la Selección de Mazatlán y estaba en una etapa importante de mi vida deportiva”, dice la joven, al considerar que era muy pequeña de estatura para destacar en el deporte ráfaga, al medir apenas un metro con sesenta centímetros.

El próximo torneo tiene como objetivo estar ya de lleno con el primer equipo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Para llegar a la Selección de Mazatlán de futbol tuvo que pasar varios procesos, para que el entrenador a cargo del equipo, Enrique Piña, viera sus cualidades. Sobre todo la velocidad que tiene en sus piernas.

“Llegué con el profe Piña porque una compañera de la escuela me invitó, estuve yendo a los entrenamientos y él mismo me preguntó si me podía incorporar al equipo que él tenía en la Liga Municipal”, comparte.

Sus ganas de sobresalir en el futbol la llevaron a hacer historia en el futbol local. Alexia formó parte del equipo que quedó campeón en la etapa estatal en el año 2020, un logro que quedó grabado en la mente de varias generaciones de futbolistas, ya que las jugadoras porteñas dejaron atrás una hegemonía de Culiacán, que tenía varios años de ser el campeón.

“Fue muy importante para todas, estarnos preparando para ese torneo, ya que era el más importante y Mazatlán buscaba ganarlo, había una competencia entre Culiacán, Mochis y nosotras, pero finalmente llegamos a Culiacán y ganamos, porque fue un sueño, todas demostramos que queríamos ganar esa Olimpiada y demostrar que en Mazatlán también había jugadoras”, comparte.

Sin embargo, esa selección mazatleca no pudo representar a Sinaloa en el evento nacional porque se vino la pandemia del Covid-19.

Del estatal al Mazatlán FC

Esa selección en la que estuvo Alexia también se convirtió en la primera de la historia del equipo del puerto en representar al Mazatlán FC en la recién creada categoría Sub-17 de la Liga MX, que inició en agosto del 2021.

“El llegar a Mazatlán FC fue una sorpresa, porque solo ese momento existía la categoría grande y a mediados de agosto fue cuando la mayoría de la selección quedó y de ahí nos hemos ido desenvolviendo”, dice.

“Sabía que esta oportunidad no la iba a dejar pasar, ya que por mis capacidades sabía que en algún momento iba a llegar al primer equipo. Y sí cambiaron muchas cosas de estar en lo amateur y pasar a lo profesional, porque es más dedicación, exigencia, cuidar tu alimentación. Es algo que vas haciendo día a día”.

El pasar un año en la Sub-17 y por la edad, brincar a la categoría Sub-18, le ha dado ese crecimiento futbolístico, pero siempre con el sueño poner en lo más alto a Mazatlán.

Busca de consolidarse en el primer equipo el próximo torneo y llegar a convertirse en referente del futbol porteño femenil. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

EL gran paso al primer equipo

Alexia ha tenido dos directoras técnicas que han sabido aprovechar sus cualidades. La primera fue Liliana Godoy, con la que se desempeñó como delantera; la segunda fue Tere Campos, ex jugadora de gran experiencia que la cambió a ser volante, con lo que ganó más terreno. Esas cualidades las observó Alonso Madrigal, el técnico del primer equipo, para convocarla.

“Alonso ya nos había tocado que nos dirigiera como interino y yo supongo que ahí vio las capacidades que tenía y sobre todo dar todo en la cancha, pero no me esperaba estar en la lista de convocadas”, dijo.

En ese juego ante Toluca, la mazatleca tuvo a sus familiares y amigos en la tribuna apoyándola como siempre en las gradas, hasta que solo quedaba un cambio y Alexia escuchó el llamado del profe Madrigal para entrar a jugar.

Ella es la cuarta mazatleca en debutar en la Liga MX de la Primera División del futbol mexicano femenil. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Solo quedaba un cambio, la verdad no creí que fuera a entrar, y menos debutar en casa, fue hasta que el profe Madrigal le dijo al profe Malagón (el asistente) que me la creí, pero estaba muy nerviosa y el tener a mi familia y a todos los que me han apoyado en las gradas fue una gran motivación para mí”.

Ella es la cuarta mazatleca en debutar en la Liga MX de la Primera División del futbol mexicano femenil, luego de Cynthia Peraza, Belkis Escalante y Linda Valdez. Y aunque sabe que le falta mucho camino por recorrer, sigue a paso firme en el terreno de juego como profesional en busca de consolidarse en el primer equipo el próximo torneo y llegar a convertirse en referente del futbol porteño femenil.

Mazatlecas en la Liga MX

- Cynthia Peraza

- Belkis Escalante

- Linda Valdez

- Alexia de León

Dato

-3 goles lleva Alexia en las categorías inferiores de Mazatlán FC.