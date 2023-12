La Universidad Autónoma de Sinaloa es parte de la World Olympians Association

Culiacán, Sin. -La culichi Itzel Manjarrez Bastidas, así como la guasavense María del Rosario Espinoza y la navolatense Briseida Acosta Balarezo, recibieron reconocimiento por parte de la World Olympians Association por su destacada actuación en tae kwon do a nivel mundial, en una ceremonia que tuvo lugar en Querétaro ante un selecto grupo que fue galardonado por el organismo mundial.

“Me siento muy contenta y orgullosa de ser parte de este selecto grupo de atletas que han recibido este reconocimiento”, expresó la ex atleta y ahora entrenadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“En un país como México de 160 millones de habitantes, solo 16 han estado en Juegos Olímpicos. De esos 16 solo 3 sinaloenses y de esas 3 sinaloenses una servidora la única exponente de la UAS, eso me hace sentir aún más orgullosa”, mencionó la entrenadora culichi.

Itzel Manjarrez que terminó en cuarto lugar en los juegos olímpicos de Río 2016, con la medalla de bronce, se siente agradecida con todos los que formaron parte en su carrera deportiva.

“Solo me queda seguir agradeciendo a la UAS, a sus autoridades, al Dr. Jesús Alfredo Cuén (qepd), porque fue quien me trajo a la UAS, gracias por creer en mí, y este reconocimiento me motiva a seguir mejorando aún más y servir de ejemplo para los alumnos que tengo ahora en la UAS”.

Cabe señalar que las sinaloenses, María Espinoza y Briceida Acosta, quien también estudio y representó a la UAS en Tae Kwon DO, también recibieron reconocimiento de este organismo del deporte mundial.