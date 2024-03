La selección de Mazatlán ya está lista para la MLB Cup 2024

Culiacán, Sin.- El seleccionado de Mazatlán U12 llega a tierras de la capital sinaloense para presentar a su plantel oficial que irá a competir a la MLB cup 2024 con sede en la Ciudad de México, un torneo nacional de béisbol que contará con la participación de 24 equipos de toda la república y con un servicio de todos los gastos pagados para los jóvenes peloteros que experimentarán de un viaje de calidad profesional.

Dentro de los tres representantes que el estado de Sinaloa presentará a la MLB en esta edición, el conjunto de Mazatlán se prepara con un torneo amistoso en el que se enfrentaron a las selecciones de Culiacán y Ahome, compartiendo momentos de buena convivencia entre los equipos que tomarán el viaje rumbo a la capital del país, un torneo que otorga la experiencia de asistir a un estadio de las Grandes Ligas para el campeón de este año.

Para ello, la liga Muralla del puerto sinaloense se encuentra más que listo para disputar el campeonato nacional que llevará en alto el nombre del estado, compartiendonos unas palabras para conocer su propia perspectiva que tendrá este seleccionado de Mazatlán rumbo a la MLB CUP 2024.

Reacciones del Manager

José Osuna, uno de los managers que lleva la dirección de los jóvenes peloteros, nos comentó el proceso de preparación que han llevado rumbo a la disputa de este ansiado torneo: “Nos venimos preparando 2 meses y medio con los niños, porque sabemos de la magnitud de este torneo, el cual es un escaparate para disfrutar de las Grandes Ligas, estamos dando a conocer nuestro talento de aquí Sinaloa para futuras selecciones de la Federación Mexicana de Béisbol, porque la U12 es la categoría rey del béisbol infantil”.

Respecto a las metas claras que tienen con la participación de este tipo de escenarios, el manager nos comentó que para ellos es importante mostrar el talento que Sinaloa tiene en las ligas infantiles del deporte: “Ese es nuestro objetivo, el de dar a conocer a nuestros jóvenes talentos para que en un futuro sean detectados y representen a México en posibles mundiales y también a nivel nacional, pues vamos a tener un torneo nacional aquí en Culiacán de la categoría U12, y realmente estos juegos que estamos realizando entre las ligas hermanas también nos ayudan a detectar el talento que pudiera conformar a la selección de Sinaloa”.

“Estos jóvenes desde una edad temprana le venimos dando un seguimiento, por que uno como entrenador viene dirigiendo desde las diferentes ligas, y con ello tratamos de formar un equipo competitivo y todo eso es gracias al talento que tienen ellos, y así los presidentes de liga nos dan esa facultad para escogerlos y ellos mismos se involucran para formar un buen selectivo y una buena representación”, estas fueron sus palabras sobre el proceso que han llevado para conformar a la selección de Mazatlán y de esta manera es que ha funcionado la situación a través de los años.

Finalmente nos comentó que algunos padres de familia harán el esfuerzo de acompañarlos en el viaje a través de su propio presupuesto, mencionando que ya tienen planes de rentar un autobús y que mínimo irá una persona representante de cada pelotero, además terminó reconociendo el gran apoyo que dirigentes como Fernando Hernández, el presidente de la asociación estatal de béisbol en Sinaloa, les ha brindado para hacer esto posible de la mejor manera: “Siempre está en contacto con los padres, el viajó a Mazatlán hace dos semanas, asistiendo a entrenamientos y explicó lo que se trata de este evento, mis respetos que siempre esta ahí apoyándonos a todos”

Gael Acosta nos comparte unas palabras

Uno de los grandes talentos del conjunto de Mazatlán, el joven Gael Acosta, nos dió sus primeras reacciones sobre el hecho de representar a su estado en un torneo de alto calibre y la satisfacción que le da el hecho de viajar a este campeonato nacional: “Bien, con tal de salir adelante, me siento muy orgulloso de irme para la Ciudad de México en la MLB”

“Siempre he querido ser el mejor, he entrenado mucho, le he echado ganas”, nos respondió lo siguiente al cuestionarlo sobre la mentalidad que ha adquirido a través de los años y la cual lo ha llevado a estas instancias, compartiendonos un poco de sus origines y lo que hace día a día para ganarse un lugar en la selección de Mazatlán: “Entreno unas dos horas al día, en mi rancho me pongo a correr un rato, desde mi pueblo de Miravalles”.