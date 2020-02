[Foto] Hija de "La Roca" Johnson firma contrato con la WWE

Simone Johnson, hija de estrella de cine y ex luchador profesional, Dwayne "La Roca" Johnson, firmó su primer contrato profesional con la World Wrestling Entertainment para convertirse en la primera atleta de cuarta generación de la compañía.

En un comunicado la WWE dijo que la joven de 18 años había comenzado a entrenar en el Performance Center en Orlando, Florida, lo que será es su primer paso para convertirse en una superestrella.

BREAKING: @SimoneGJohnson, daughter of @TheRock and @DanyGarciaCo, has reported to the WWE Performance Center to begin training. #WWENow @WWEPC pic.twitter.com/XCziD2K07a — WWE (@WWE) February 10, 2020

Por su parte, Simone publicó su sentir en su cuenta de Twitter manifestando su agradecimiento por esta oportunidad.

"Para la niña que se enamoró de la lucha libre y estaba decidida a hacer realidad este sueño, esto es para ti. Estoy más que agradecida por esta oportunidad y lista para aprovecharla".

For the little girl who fell in love with wrestling & was determined to make this dream a reality - this is for you. I’m beyond thankful for this opportunity & ready to get after it.



Let’s do this. @WWE @WWENXT pic.twitter.com/5lSKbWnHf7 — 𝖘𝖎𝖒𝖔𝖓𝖊 (@SimoneGJohnson) February 10, 2020

El orgulloso padre Dwayne, de 47 años, publicó un homenaje a Simone en Instagram poco después de la noticia, junto con una foto de los dos abrazados.

Ver esta publicación en Instagram Dreams ain’t just for dreamers. Congrats to my #1 born, Simone Johnson on officially signing her wrestling contract with @wwe @wwenxt and on her way to becoming the first ever 4th generation WWE athlete. Carry our family name proudly, but your road will always be yours to create, earn & own. So proud. Live your dream. Let’s work. #humblehungry #hardestworkersintheroom #4thgeneration Una publicación compartida por therock (@therock) el 10 de Feb de 2020 a las 10:11 PST

"Los sueños no son solo para soñadores. Felicidades a mi n. ° 1 por firmar oficialmente su contrato de lucha libre con la WWE y por convertirse en la primera atleta de la cuarta generación de la WWE. Lleva con orgullo nuestro apellido, pero tu camino siempre será tuyo para crear, ganar y poseer. Estoy orgulloso. Vive tu sueño. Trabajemos".

Posteriormente, Johnson escribió en un emotivo mensaje en el sitio web oficial de la WWE.

"Significa el mundo para mí. Saber que mi familia tiene una conexión tan personal con la lucha es realmente especial para mí y estoy agradecido de tener la oportunidad, no solo de luchar, sino de continuar con ese legado".

Dwayne Johnson fue 10 veces campeón mundial de la organización, mientras que su abuelo, Rocky Johnson, y su bisabuelo, "Gran Jefe" Peter Maivia, son miembros del Salón de la Fama de la WWE.

Se retiró de la lucha libre en agosto de 2019, poniendo fin a una carrera que abarcó dos décadas en el ring. Es ampliamente considerado una de las estrellas más grandes del deporte.