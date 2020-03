Karla Aguirre deja huella en el deporte y la TV

Mazatlán, Sin. - Hoy en día la inclusión de la mujer en los medios deportivos es cada vez mayor, ya no sólo son una cara bonita, sino que han demostrado su preparación en muchos temas, incluso los que son dominados por los hombres.

En Mazatlán, la primera en hacerlo para la televisión fue Karla Aguirre, su voz y presencia se hicieron notar dentro de los campos deportivos, donde en el 2002 fue la pionera y ejemplo para las futuras generaciones de periodistas femeninas.

Ella comenzó dentro del mundo deportivo no con una cámara y un micrófono, sino dentro de las canchas, jugando futbol femenil y siendo seleccionada estatal.

Aunque usted no lo crea, a mí me apasiona el futbol, desde que era pequeña me gustaba acompañar a mi papá a jugar futbol, siempre me llamó la atención y fue así como ingresé a jugar desde la secundaria, preparatoria, tuve la oportunidad de representar a Sinaloa en un Nacional, de la mano de Mario Ríos

Karla Aguirre

Desde que era pequeña siempre le ha gustado expresarse. Nació con un don, que es la facilidad de palabra, al ingresar a la universidad, para estudiar Ciencias de la Comunicación, fue llamada por Paulino Joya, quien en ese entonces estaba al frente del área de deportes de la televisora local, para invitarla a trabajar con él. Fue así como se inició dentro del periodismo deportivo.

Durante 12 años, la joven estuvo dentro del periodismo deportivo de Mazatlán. Fotos: Cortesía │Karla Aguirre

Yo siempre asistía a la televisora como futbolista, por alguna entrevista, o cuando habíamos ganado algún campeonato. La primera vez que entré al estudio de grabación fue una sensación muy bonita, dije: ‘que padre dedicarse a eso

Karla Aguirre

Antes de que Karla se consolidara como periodista deportiva, pasó una practicante llamada Leonor Fuentes, que no pudo ingresar a deportes y fue asignada a otra área.

Ya estando en la televisora, mi primera entrevista se la hice a Carlos Peña, del Triatlón Pacífico. Él siempre recuerda mi primera entrevista, así como yo.

Karla Aguirre

En aquellos años no existía una imagen femenina, eran contadas las chicas que se aventaban “al ruedo” para tomar la fuente y no duraban mucho tiempo. Al llegar una mujer al medio, siempre es sentir la presión por parte de los demás compañeros.

Ya siendo la imagen de la televisora en el área de deportes, tuve que empezar a leer, a capacitarme, por medio de libros, mis compañeros Paulino Joya, Juan Santana y Juan Ángel Ávila, siempre fui apoyado por ellos.

Karla Aguirre

Parte del éxito y de la aceptación que tuvo en el mundo deportivo fue el acercamiento con todas las disciplinas, donde se ganó la confianza de promotores y organizadores de los eventos que se hacían en la ciudad.

Como en toda actividad, siempre hay un evento que marca la carrera de una persona, y como cronista, Karla dice que la cobertura de la Serie del Caribe del 2005, que se realizó en el puerto, es algo que jamás olvidará.

Esa serie me marcó de por vida, todos los mazatlecos estábamos felices, porque J.J. Pacho había logrado un bicampeonato con Venados y estaba a punto de lograr el título de la Serie del Caribe, estar toda la jornada en el estadio y culminar con el título hasta las 3:00 de la mañana, fue algo increíble.

Karla Aguirre

Después de ella comenzaron a destacar en el medio periodístico otras mujeres, que luego pasaron a otra sección o dejaron la actividad, por lo que la imagen de Karla es la que todos los mazatlecos recuerdan, además de que la televisión la ayudó a posicionarse en el gusto de los amantes del deporte.

Desde que en el 2014 Karla dejó de lado los medios de comunicación, no ha surgido otra figura femenina que se haya consolidado en el periodismo deportivo.

Y aunque fue una decisión difícil alejarse de la actividad que tanto la apasionaba, la joven optó por abrirse camino en el mundo de la docencia, donde ya tiene un doctorado en Educación y es maestra de Redacción Periodística en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Del futbol a los foros televisivos y ahora en un salón de clases, la mazatleca ha dejado sentir su poder femenino y su capacidad para destacar en las actividades que ha emprendido a lo largo de su vida.

PARA SABER

Del 2002 al 2014, Karla Aguirre se desempeñó como periodista y cronista deportiva en Canal 7.

FUTBOLISTA

Durante la secundaria y la preparatoria, Karla Aguirre representó a Sinaloa en eventos de futbol, al ser parte de la selección del puerto.

PRIMERA ENTREVISTA

En Canal 7, la primera entrevista que realizó Karla Aguirre se la hizo a Carlos Peña, del Triatlón Pacífico.









