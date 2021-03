Karime Flores, de lo amateur a lo profesional

Mazatlán, Sin.-Originaria de El Roble, Sinaloa, y con mucho talento por delante, la joven Karime Flores ha dado mucho de qué hablar en un deporte donde ha sobresalido, ya que desde que tenía 16 años comenzó a practicar el softbol, siendo una de las jugadoras más reconocidas en ese ámbito y de las mejores del puerto.

Su amor por el beisbol y softbol viene desde que nació, pues prácticamente desde que tiene uso de razón comenzó a tomar una manilla, una pelota y un bate, sin pesar que esas pequeñas acciones la llevarían hasta donde se encuentra ahora.

Tiene planes de seguir preparándose para ser la mejor. ”. Foto: Cortesía │Karime Flores

“Yo creo que desde que nacemos traemos esa pasión por el beisbol, siempre lo hemos tenido en las venas y te apasiona cuando lo practicas, pero yo a los ocho años iba y practicaba ahí en el estadio del rancho (El Roble) y fue como comencé en esto”, menciona la ahora “trainer” de Venados de Mazatlán.

Karime comenzó a practicar el softbol más de lleno a los 16 años, cuando fue vista en el Club Muralla por un entrenador que le hizo la invitación para ser parte de las filas de su equipo.

“Estando en el Muralla, me ven y me invitan a jugar softbol, en la Liga de Primera Fuerza y acepté la invitación y todo y fue cuando entré ahí, estoy hablando como a finales del 2016 y en el 2017 fui convocada a la Selección de Mazatlán para jugar un Regional y posteriormente un Estatal”.

Tanto ha sido su talento con las manillas y los bates que muy pronto fue convocada para jugar un Mundial de la especialidad en la ciudad de Laredo, Texas, donde representó a México. Flores no ha tenido una posición fija, ya que se adapta a jugar tanto el infield, como el outfild, siendo una especie de “utility” cuando está en el terreno de juego.

Desde muy niña supo que el beisbol sería su camino. ”. Foto: Cortesía │Karime Flores

Aunque todavía es muy joven, Karime tomó la decisión más importante en su vida, la cual fue entregar su vida por completo al deporte, ya que el jugar softbol la animó a estudiar la Licenciatura en Educación Física y Deporte en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Justamente cuando estaba practicando softbol, me llamó mucho la atención la carrera de Educación Física y decidí estudiarla, se dijo orgullosa.

SU LLEGADA A VENADOS



Karime no sólo ha practicado por mucho tiempo el softbol, sino que también ha sido parte de un equipo que también ha dejado huella, como el equipo de los Súper Héroes de la Liga Quintero. Ellos es un equipo de beisbol adaptado y Flores, tiene aún participación con ellos.

“Yo estaba entrenando a los niños, ahí en la Liga Quintero y llegó el señor Jesús Valdez (gerente de Venados de Mazatlán) y nos estaban viendo y yo me tuve que ir, pero el ‘Chino’, platicó con el entrenador Carlos Guzmán y él le dio mi número, entonces Carlos me habla, porque a lo mejor me querían para Venados”, recuerda.

Foto: Cortesía │Karime Flores

“Al otro día fui a la oficina, me habló el ´Chino´y fue cuando me hizo la invitación para estar en Venados, donde ya viví mi primera temporada”.

Para ella el cambio fue muy radical y al mismo tiempo le dejó mucho aprendizaje, ya que estar en un club con profesionales no es nada fácil, pero Karime le entró al quite y disfrutó cada momento con el equipo.

“Cuando llego a Venados me presenta el ‘Chino’ con cada uno de los jugadores y ellos se comportaron muy respetuosos y eso me dio la confianza de ponerles los ejercicios y claro, ya cuando llegas a profesional, todos tienen en mente en poder lograr un lugar en el equipo y por ese lado no batallé tanto y fue algo muy satisfactorio”.

Aunque sólo tiene una temporada con Venados, a Karime ya le llegó una oferta laboral, para desempeñarse en el “naciente” equipo de Rojo del Águila de Veracruz, donde será parte del cuerpo técnico y esto llegó gracias a Jesús Valdez.

Foto: Cortesía │Karime Flores

“Me sorprendió mucho mi llamado al Águila, el ‘Chino’ me lo confirmó cuando estábamos en una serie contra Charros y él me dijo que se iba hacer ese equipo y me dijo que lo platicara con mis papás, pero ahí mismo le dije que sí, que si quería ir”.

Karime espera trabajar al máximo para poder lograr los objetivos de ahora su nuevo equipo en verano, además de seguir aprendiendo para ganar experiencia para seguir como “trainer” de ambos equipos, tanto en verano como en invierno.









