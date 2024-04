José Urquidy aún no lanza desde el montículo, puede ser que vuelva en mayo

Tal parece que el regreso del pítcher mazatleco José Urquidy tendrá que esperar, pues el abridor aún no ha podido volver a lanzar desde el montículo, algo que ha preocupado al cuerpo médico de los Astros de Houston, quienes les habían dado al menos 15 días de recuperación, de los cuales ya pasaron más de 20 y el pelotero continúa sin volver.

Astros vive un tormento en este arranque de campaña, ya que siguen siendo los últimos de su división y las lesiones con sus abridores no han cesado, mermando mucho su rendimiento en este casi primer mes de temporada.

Aunque no se sabe en qué momento pueda volver el mazatleco, debido a que el antebrazo aún no está al cien por ciento, se habla de que podría regresar a principios de mayo, pero el equipo no ha querido arriesgar a Urquidy hasta estar listo.

En lo que va de temporada, el porteño se ha perdido al menos cuatro o cinco aperturas, además de que al igual que el año pasado también pasó mucho tiempo entre algodones.

Urquidy solo ha venido soltando el brazo, y todavía no tiene fecha para hacer el Live BP, y ser enviado a las menores para ir tomando ritmo, al ser un proceso muy largo de su recuperación, y de esa lesión que le ha dado problemas en las últimas campañas en Grandes Ligas.

Astros ya perdió a Cristian Javier

Mientras tanto, las malas noticias siguen para el equipo texano, debido a que el abridor Cristian Javier fue colocado en la lista de lesionados, alargando aún más los pitchers que se encuentran lesionados, aunque Justin Verlander ya estaría listo para volver al “Big Show”.

Los lesionados

José Urquidy

Framber Valdez

Lance McCuller Jr.

Luis García

Cristian Javier