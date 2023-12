José Alonso Gaitán ha sido a revelación de Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Sin lugar a dudas, José Alonso Gaitán se ha transformado en un pelotero importante para los Venados de Mazatlán, quien esta temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, ha sido uno de los bates más peligrosos a la ofensiva.

Gaitán, también se ha convertido en un jugador que puede jugar cualquier parte de los jardines, y ha aportado cosas buenas a la defensiva, dejando en claro la importancia de lo que es en el lineup titular de los rojos.

“Me siento muy bien, este año he trabajado bastante, para pelear esa titularidad, creo que gracias a Dios los resultados se están dando, en lo personal el cuerpo técnico me ha ayudado bastante”, expresó.

“La verdad uno sale a terreno de jugo a jugar, los resultados se los dejo a Dios, mi preparación ha sido buena desde el verano, solo tratamos de que el equipo gane, los resultados personales quedan en segundo término, lo importante es que el equipo siga avanzando”, compartió Gaitán.

Entre los mejores bates de la Liga

En los 51 juegos que tiene el tijuanense esta temporada, ha pegado 56 hits, 12 dobles, un triple, ha producido 17 carreras y batea para .337, que lo han puesto a la pelea por el ser el champion bate de esta temporada.

Gaitán es el segundo mejor en el porcentaje de bateo, solo por detrás del japonés Taiki Sekine, de los Yaquis, quien está de permiso y por debajo de Norberto Obeso de Águilas de Mexicali y Roberto Valenzuela, quien juega para los Sultanes de Monterrey.

De seguir con ese rendimiento, podría pelear ese honor, ya que tiene turnos suficientes para ser considerado y tumbar la hegemonía de Sekine, con su .340.