Jorge Meré listo para dar lo mejor de sí con Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Motivado y con mucho entusiasmo fue como se le pudo notar al recién llegado Jorge Meré, quien está listo para tener minutos con el equipo de Mazatlán FC, que además depositó la confianza en el defensor español, para mejorar un poco su estilo táctico.

Meré atendió a los medios de comunicación, donde le preguntaron, si esta es una revancha con el futbol mexicano, a lo que el ibérico respondió: “No considero que sea una revancha, pero estoy agradecido con Mazatlán de darme la oportunidad y demostrar el futbolista que soy, no hay revanchas, sino oportunidades”.

También puedes leer: Jorge Meré podría debutar el sábado ante León

Jorge tuvo su primer entrenamiento con los porteños el pasado lunes, adaptándose ya al clima y al sistema de juego de Gabriel Caballero y además de sus compañeros de equipo, quienes ya lo recibieron de una mejor forma.

“El recibimiento ha sido sensacional, desde el primer minuto he conectado con mis compañeros, yo soy un jugador más que solo vengo a aportar mi granito de arena. Y de lo que pude ver, se fueron cuatro puntos en los últimos partidos, pero creo que la victoria ante Chivas, nos elevó la moral”.

“Lo que yo quiero aportar, es el conocimiento que he adquirido de todos los estilos de futbol, yo como jugador me caracterizó por pelear por cada balón y es algo que en el futbol actual hay”, compartió Meré.

Deportes Mazatlán FC quiere otro triunfo, esta noche enfrenta al Puebla

A Jorge, también se le cuestionó la salida del América, un equipo con el que tuvo muy pocas oportunidades, además de cortar su paso por el futbol alemán, para cumplir en su momento con Solarí, pero tras su salida, Fernando Ortiz no lo aprovechó y lo mantuvo borrado del plantel.

“Todo jugador quiere estar sobre el campo y en ese momento tengo que tomar la decisión de seguir a la sombra o salir adelante, me siento agradecido de estar aquí, los jugadores viven momentos, mejores y peores, pero sentí la confianza con Mazatlán y el plantel está listo para competir”.

Para el nuevo jugador del Mazatlán, el juego contra el León podría marcar su camino como jugador porteño, además de que puede hacerlo por la lateral, una posición de la que a Mazatlán se le ha adolecido.

“Estoy abierto como el míster requiere, en mi carrera, he estado jugando en todos los sistemas, incluso algunas veces me ha tocado jugar como lateral y no tendría problema en jugar en cualquier lado y con respecto al sábado, todo es decisión de él (Caballero), de jugar o no”.